Les universités n’échappent pas au clivage de la société américaine : étudiants comme donateurs tentent de jouer d’influence sur les campus. Le point en cinq questions.

Que réclament les étudiants qui manifestent sur les campus ?

Des étudiants ont établi des campements sur divers campus en soutien aux Palestiniens. Ils demandent notamment aux universités de cesser tout investissement dans des entreprises liées à Israël et à sa guerre dans la bande de Gaza.

À quoi ressemblent les finances des universités américaines ?

Les universités tirent leur financement de diverses sources : droits de scolarité, subventions gouvernementales et dons, très variables d’un établissement à l’autre.

Les universités les plus prestigieuses jouissent d’un important fonds de dotation, acquis grâce à la philanthropie – pour l’année budgétaire 2022-2023, quelque 58 milliards US ont ainsi été versés aux établissements d’enseignement supérieur.

Ces dons sont investis de différentes façons, pour obtenir des intérêts qui subventionneront bourses et recherches, par exemple. « En général, le donateur comprend que le capital ne sera jamais dépensé, qu’il sera investi pour créer un revenu annuel », explique Bruce Kimball, coauteur du livre Wealth, Cost, and Price in American Higher Education : A Brief History.

Quelle influence les donateurs ont-ils ?

Les philanthropes qui donnent aux universités le font généralement à certaines conditions : financer un département ou une chaire de recherches en particulier, ou un programme pour les athlètes. Certains exigent une reconnaissance publique, en rattachant leur nom à un édifice, par exemple.

« C’est difficile de savoir ce qui est demandé exactement, puisque les contrats sont confidentiels », dit David Callahan, fondateur et éditeur du site Inside Philanthropy. « Normalement, ils peuvent spécifier où ira le don, sans pouvoir faire de microgestion. » Ils peuvent verser quelques millions pour financer un département, mais sans avoir droit de regard sur les embauches, explique-t-il.

Mais de plus en plus, des donateurs prennent la parole publiquement sur ce qui se passe sur les campus. Les programmes d’équité, diversité et inclusion (EDI) ont notamment été la cible de critiques. Des donateurs ont aussi reproché à des administrations de ne pas en faire assez pour combattre l’antisémitisme sur les campus.

En décembre dernier, le New York Times parlait d’une « nouvelle classe de donateurs », plus visibles, prêts à exercer des pressions publiquement.

« C’est une chose nouvelle que l’on voit, observe M. Callahan. Il est trop tôt pour dire quel impact ça aura, mais c’est assurément quelque chose de plus marqué récemment. »

Cela s’explique, selon lui, par un fossé de plus en plus important entre les donateurs – qu’il décrit comme étant généralement des hommes blancs plus âgés, issus du milieu des affaires, plus conservateurs – et la population sur les campus. Des étudiants jeunes et idéologiques, mais aussi des facultés reconnues pour être « de beaucoup plus libérales que le monde des affaires ». « Les universités se sont positionnées davantage à gauche au cours de la dernière décennie », remarque M. Callaghan.

Qui décide du placement des fonds universitaires ?

Comme chancelier à l’Université de Californie à Berkeley de 2013 à 2017, l’un des rôles de Nicholas Dirks était de participer à des réunions du comité d’investissements, qui confiait l’argent du fonds de dotation à une équipe de gestionnaires de placements. « Le comité ne décidait pas où l’argent allait être investi, mais se penchait plutôt sur le besoin de l’investir à court ou à moyen terme », se souvient-il.

PHOTO BEN CURTIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Campement propalestinien à l’université Harvard

À Harvard, c’est une entité séparée, détenue par l’université, qui gère le portfolio, avec la mission de produire des « résultats d’investissement solides ». Son conseil d’administration est nommé par un groupe de personnes dont fait partie le président de Harvard.

Qu’en est-il des mouvements pour faire changer les politiques d’investissement ?

Le désinvestissement comme outil de contestation contre l’apartheid en Afrique du Sud dans les années 1980 est souvent cité en guise d’exemple. Difficile de savoir quel rôle a joué spécifiquement cette action sur le régime.

Les demandes de désinvestissement dans le secteur des énergies fossiles ont gagné en popularité au cours de la dernière décennie. Des analystes sont sceptiques en ce qui concerne les résultats, alors que d’autres assurent que la stratégie fonctionne.

Tout dépend cependant de l’objectif : envoyer un message ? Changer les choses en profondeur ? Obtenir un rendement maximal ou minimal ?

Pour M. Kimball, il s’agit également d’un dilemme éthique : où tracer la ligne d’un investissement juste ? D’autant plus que d’autres étudiants sont en désaccord avec la position des manifestants sur les campus.

« Il y a beaucoup de causes politiques et sociales, beaucoup de causes dignes d’attention », dit le professeur rattaché à l’Université d’État de l’Ohio.

Pour lui, les investissements et leurs rendements permettent avant tout aux universités de remplir leur mission d’éducation, peu importe les circonstances. Et ils ne doivent surtout pas être affaiblis. « L’avantage des fonds de dotation important, c’est de renforcer l’autonomie des collèges et des universités et de donner de la flexibilité et de la force pour survivre aux bouleversements politiques, sociaux, économiques », ajoute-t-il.