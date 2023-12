PHOTO AHMED GABER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(New York) Des pluies abondantes et des vents violents frappaient lundi le nord-est des États-Unis pour une deuxième fois en une semaine, provoquant des alertes d’inondation, des pannes de courant, des annulations de vols et des fermetures d’écoles.

Associated Press

Le Service national météorologique des États-Unis a prédit qu’une quinzaine de centimètres de pluie pourraient tomber sur certaines régions. Quelque 400 000 clients étaient privés d’électricité lundi matin, notamment dans l’État de New York, au Massachusetts et dans le Connecticut, selon poweroutage.us. De nombreuses lignes électriques ont été brisées par des chutes d’arbres.

Des rafales de près de 100 kilomètres/heure étaient annoncées le long de la côte sud-est de la Nouvelle-Angleterre.

Une cinquantaine de vols ont été annulés et une centaine retardés dans la région de New York, selon le site FlightAware. Plusieurs conseils scolaires ont annulé les cours ou retardé l’ouverture des écoles en raison du mauvais temps. Les trains de banlieue rapportent aussi des délais.

Le pont Verrazano, à New York, a été temporairement fermé en raison des vents puissants. Il a rouvert lundi matin, mais les véhicules de grande taille n’y ont toujours pas accès.

La police de Guilford, dans le Connecticut, rapporte qu’une de ses voitures a été écrasée par un arbre, mais le policier qui l’occupait n’a pas été blessé.