Nathalie Simard veut que vous sachiez que si vous la voyez à la télé et qu’elle semble heureuse, « bubbly », pour reprendre son mot à elle, c’est pour une raison simple. « J’en ai pas juste l’air, dit-elle. Je le suis, heureuse. »

Nathalie Simard n’a pas simplement l’air heureuse, elle l’est pour vrai. Après plusieurs années dans l’ombre, la chanteuse se réjouit d’être de nouveau sous les projecteurs. Dans cet entretien généreux en rires, elle se confie sur son bonheur retrouvé et sur l’impact qu’a eu dans sa vie le mouvement #MeToo.

Trois citations tirées de notre entretien

À propos des enfants vedettes

« Ce n’est pas normal. Ça n’a juste pas de bon sens. Un enfant, il faut que ce soit sur les bancs d’école. Ça, c’est la vie. […] Aujourd’hui, on protège la vie des jeunes enfants. Parce qu’un enfant ne peut pas savoir s’il veut vraiment faire ça. Tu n’es pas développé complètement. Ton corps n’est pas développé et encore moins ton cerveau. Ton identité est encore en train de se former. »

À propos de Big Brother Célébrités

« J’ai refusé de participer à deux reprises, parce que ce n’est pas moi, parce que je ne suis pas confortable, parce que je n’aime pas mentir. Je ne suis pas capable, je ne suis pas bien avec ça. J’ai beaucoup de difficulté avec l’hypocrisie, je ne peux pas assumer ça. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. […] C’est full payant, participer à ça, et dans ce temps-là, j’en avais besoin, mais mon bien-être n’a pas de prix. »

À propos de la beauté

« Souvent, la beauté est dans l’imperfection et quand c’est trop beau, parfois, ce n’est pas si beau que ça. Moi, ç’a été beau longtemps, mon histoire, mais c’était laid en ta. Aujourd’hui, je vis dans la vérité, l’authenticité. Et les gens savent qui je suis vraiment. »