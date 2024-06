« Ç’a été une belle expérience et là, C. R. A. Z. Y. est sorti et je me faisais reconnaître. J’ai décidé de partir, mais je trouvais ça ben plate. » De quelle expérience hors du commun Marc-André Grondin parle-t-il ? De son travail de disquaire à l’ancien HMV Megastore du centre-ville de Montréal.

Dans un entretien sous le signe de la musique, Marc-André Grondin revient sur son enfance passée dans des studios de radio, sur sa trop brève carrière de batteur rock et sur son rapport autrefois plus compliqué au vedettariat. Il se remémore aussi la naissance de son amitié avec Jean-Marc Vallée.

Trois citations tirées de notre entretien

À propos du succès

« À chaque projet, je me rappelle que c’est peut-être mon dernier. Pas parce que j’ai envie de tirer la plogue, mais parce que quelqu’un d’autre peut la tirer. Tu peux ne plus te faire appeler, pour aucune raison. Il y en a qui étaient dans toutes les séries quand j’étais petit et qui sont disparus. […] Le succès et la pérennité, ce n’est pas juste une question de talent. C’est une conjoncture de plein de choses. Tu peux faire de mauvais choix, être malchanceux sur certains projets et, à un moment donné, on te colle une étiquette et tu perds de la valeur. »

À propos de C. R. A. Z. Y.

« Je n’étais pas en opposition à mon succès, mais je trouvais ça phony. Entre la veille de C. R. A. Z. Y. et le lendemain de C. R. A. Z. Y., j’étais la même personne, mais tout à coup, les gens me voyaient différemment. Mais ils ne me voyaient pas moi, ils projetaient le film sur moi. »

À propos de son dernier repas avec Jean-Marc Vallée en 2021

« J’ai retrouvé le gars que j’ai connu quand j’étais jeune. Il était très déposé. Il avait blanchi beaucoup. Il écrivait son film sur John et Yoko à Malibu et il se trouvait tellement chanceux. Il y avait chez lui quelque chose de déposé que je sentais moins avant. »