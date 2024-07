Passage marquant du roman (largement) autobiographique d’Akim Gagnon, Granby au passé simple, dans lequel un Akim adolescent se fait dire par un Antoine Bertrand plus vieux et plus expérimenté de « croire en ses rêves », une phrase qui deviendra comme son étoile polaire.

Antoine Bertrand aime le monde et le monde l’aime. À l’approche de la sortie du film La femme cachée, l’acteur se confie, entre deux éclats de rire, au sujet de son passé de puissant paresseux, de sa carrière française, de son insatiable besoin d’attention et de l’importance de tout donner.

Trois citations tirées de notre entretien

À propos de son amour pour les gens

« J’aime le monde, je suis comme La Poune. On vit en société, l’inverse doit être plus douloureux, parce qu’on en croise des gens dans la vie. À moins d’être multimillionnaire et de rester dans la forteresse de la solitude de Superman, tu vas avoir à interagir avec des gens. Je vais faire des marches au Jardin botanique avec mon chum qui a le même horaire que moi et parfois, on rentre et j’ai déjà parlé à 15 personnes, de 1 minute à 10 minutes. Et ce que je lui dis toujours, c’est “Ma ville, c’est mon village.” »

À propos du rire

« C’est la chose la plus importante pour moi dans la vie, faire rire mes amis. Je n’ai pas d’autre motivation que ça. Non, ce n’est pas vrai. Ma motivation, c’est de me faire rire moi. Les gens pensent à tort que j’ai envie de les faire rire, mais ce n’est pas si important que ça. Moi, j’ai envie de me faire rire. Ça fait partie de mon hygiène de vie. »

À propos d’une éventuelle plateforme regroupant tout le contenu québécois

« Dans une solution hypothétique, j’ai bien de la misère à m’imaginer que ce n’est pas par là que ça passe. Je pense qu’il y a moyen que ça devienne un deal intéressant pour tout le monde, y compris les diffuseurs. Je sais que chaque personne à qui je demande si elle s’abonnerait pour 14 $ à une plateforme avec tout le contenu québécois en télé et en cinéma, elle me répond oui. Le temps n’est pas à se séparer pour la survie de notre culture, le temps est à se regrouper. »