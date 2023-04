Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Un jouet qui se fait attendre

En novembre 2021, j’ai donné un dépôt pour une Golf R. Voilà plus de 16 mois d’attente et je n’ai toujours pas vu l’ombre de la bête. Je suis dans un grand dilemme : attendre la livraison de la Golf R ou opter pour une Mini Countryman JCW ? Avec le récent article sur les voitures neuves déguisées en voitures d’occasion pour les revendre à plus fort profit, j’hésite à attendre pour la Golf R. De plus, mon concessionnaire est incapable de me donner une date de livraison. Qu’en pensez-vous ? Devrais-je attendre ou opter pour un autre modèle ?

Luc B.

Désolé, mais aussi performante et agile soit-elle, la Countryman JCW n’offre pas le même agrément qu’une Golf R. Dans un premier temps, nous vous suggérons d’aller voir un autre dépositaire (Volkswagen) pour voir ce qu’il vous propose comme date de livraison. Si les nouvelles sont mauvaises, alors pourquoi ne pas vous offrir un autre modèle ? Si vous cherchez à tout prix un véhicule à rouage intégral, vous pourriez être intéressé par la WRX de Subaru (moins coûteuse de surcroît). Trop basique ? Vous pourriez également considérer la S3 d’Audi. Celle-ci vous forcera à vider vos poches, mais sa présentation est plus soignée encore que celle de la Volkswagen. Vous pourriez également considérer la Toyota GR Corolla. Maintenant, si deux roues motrices suffisent, vous pourriez opter pour la Civic Type R de Honda ou encore la future Integra Type S d’Acura. Ce n’est pas le choix qui manque.

C’est non !

PHOTO FOURNIE PAR ACURA L’Acura MDX Type S est offert avec de petits extras un peu chers...

Je viens de signer pour l’achat d’un Acura MDX neuf. J’aimerais connaître votre opinion sur les petits gadgets qu’on nous offre lors de la signature. Programme de protection de l’apparence : 2199 $. Protection pour location-bail : 1733 $. Je serais porté à ignorer ces programmes trop coûteux.

Serge B.

Si vous avez acheté ce véhicule, aucune de ces protections n’est indispensable. En revanche, s’il s’agit d’une location, vous pourriez avoir un intérêt pour la protection des dommages. Sachez cependant que ces garanties se négocient et qu’il est impératif de faire inscrire au contrat que cette protection vous sera remboursée si jamais vous choisissiez d’acheter le véhicule à la fin du bail.

Une famille en quête de sécurité

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU La Subaru Impreza 2019 se classe mieux que la Nissan Micra aux tests de collision de la NHTSA.

Notre famille s’agrandit et nous souhaitons vendre notre Nissan Micra 2015 pour des raisons de sécurité. Nous pensons que cette voiture ne performe pas très bien aux tests de collision. Quelles voitures nous conseillez-vous pour une famille de deux personnes (bientôt trois) sur le marché de l’occasion ?

M. Ball

Vous pourriez considérer une occasion récente (trois ans ou moins) dans la catégorie supérieure (une compacte). Les Subaru Impreza, Honda Civic (sauf le coupé) et Mazda 3 ont toutes obtenu les meilleurs pointages selon les essais de collision menés par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Vous pouvez consulter leur site.

Un peu de luxe

PHOTO FOURNIE PAR BMW Le BMW X1 offre certes un certain luxe, et plus de polyvalence que l’Audi Q3.

Je suis une retraitée de 73 ans et je magasine une nouvelle voiture. J’ai le goût de me faire plaisir et d’avoir un peu de luxe. Je veux un petit ou moyen VUS avec traction intégrale. Mon cœur balance entre le BMW X1 et l’Audi Q3. D’après vous, quel serait le meilleur achat ? J’ai toujours été raisonnable dans mes choix (Volkswagen, Toyota, Mitsubishi) et j’ai gardé mes véhicules plus de 10 ans.

Monika

Qu’est-ce que le luxe ? Plusieurs marques généralistes (donc populaires) proposent déjà des petites douceurs (sièges et volant chauffants, climatisation électronique, sellerie de cuir, etc.) recherchées par de nombreux automobilistes. En optant pour un véhicule d’une marque plus prestigieuse, le luxe a parfois un prix (garanties pas forcément plus généreuses et frais d’entretien et de réparations plus élevés). Cela dit, des deux véhicules mentionnés, le X1 est celui qui vous procurera le plus d’agrément de conduite et la meilleure polyvalence.