Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Une allemande de préférence

Je veux changer de véhicule et j’hésite entre un BMW X4, un Mercedes GLC coupé et un Audi Q5. Je cherche un bon véhicule agréable à conduire avec un niveau de puissance adéquat et confortable.

Daniel L.

Trois véhicules aux caractéristiques différentes. La réponse toute simple est l’Audi Q5, qui représente sans doute le choix le plus homogène en tenant compte de vos critères. Le BMW se révèlera plus dynamique à conduire et le Mercedes, plus confortable.

Une décision à prendre

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda Pilot

Le terme de ma location sur un XC 90 2019 de Volvo viendra à échéance en octobre 2023. Je n’ai pas connu de problèmes sur le plan de la mécanique et le kilométrage est bas. La somme résiduelle à payer sera de 37 000 $. Je considère l’acheter puisqu’il sert bien à la famille et répond à nos besoins. Est-ce une bonne décision ? Est-il préférable d’acheter une garantie prolongée considérant le coût élevé d’un tel produit ?

Annie C.

Si ce véhicule répond toujours à vos besoins et à votre capacité financière, pourquoi pas ? En revanche, une garantie prolongée s’impose, mais celle-ci s’avère coûteuse. Dès lors, vous vous retrouverez avec un véhicule d’occasion qui vous coûtera près de 50 000 $ (achat, garantie prolongée et taxes). À l’heure actuelle, il existe plusieurs véhicules neufs sur le marché proposant des caractéristiques semblables à celles de votre Volvo. Ceux-ci n’ont sans doute pas le prestige associé à la marque sinosuédoise, mais serviront sans doute aussi bien les besoins de votre famille. Nous vous suggérons de jeter un œil aux Honda Pilot et Mazda CX-90, ou encore au futur Toyota Grand Highlander.

Savoir modérer ses transports

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Chevrolet Volt

Nous sommes une petite famille de trois personnes et un chien. Nous avons une Chevrolet Volt 2019 avec 45 000 km. Elle est entièrement payée. Soucieux de nos finances et considérant le marché actuel, nous considérons vendre notre voiture bien-aimée pour une autre cinq-portes. Notre usage se limiterait essentiellement à visiter les grands-parents, exilés en campagne. Nous considérons une Toyota Corolla HB ou une Elantra GT (2018 dans les deux cas), mais sommes aussi tentés par la Kia Rio 2023 pour la tranquillité d’esprit du neuf avec garantie. Est-ce une fausse bonne idée de changer ?

Simon St-G.

Et pourquoi ne pas conserver votre Volt bien-aimée et vous offrir une location à court terme (par exemple chez Avis, Tilden ou encore Communauto) pour rendre visite aux grands-parents ? Beaucoup plus économique et un bon geste pour l’environnement.

Intérêt pour les véhicules hybrides

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Les modèles hybrides ne sont pas tous rechargeables.

D’ici trois ans, je vais me procurer un nouveau véhicule. Je vise un autre véhicule à essence ou un modèle hybride. Est-ce que l’offre des véhicules hybrides va diminuer d’ici là, vu l’offre grandissante des véhicules électriques ?

Yves P.

D’ici à ce que l’industrie automobile réalise sa transition vers le tout-électrique, la proportion de véhicules hybrides ira en augmentant pour faire face aux contraintes fixées par les autorités. Cela dit, cela ne veut pas dire que ces hybrides seront tous rechargeables pour autant.