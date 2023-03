Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Au-delà des critères

Je suis à la recherche d’un véhicule neuf de type VUS sous-compact et j’hésite entre le Mazda CX-30 GS (moteur 2,5 L et AWD) et le Toyota Corolla Cross LE AWD. Les deux ont des équipements semblables, ont un espace de chargement qui me convient et ont un prix qui correspond à mon budget, soit autour de 33 000 $. Quel serait, selon vous, le meilleur choix ? Mes priorités pour une voiture sont, dans l’ordre, la fiabilité, le plaisir de conduite et un coût d’entretien faible. J’envisage de conserver cette voiture pour au moins 10 ans et je fais environ 10 000 km par année, principalement en ville.

Mathieu C.

Si l’on se limite à vos seuls critères, le Corolla Cross se révèle le choix à faire. Selon les indices de fiabilité d’organismes indépendants, le Toyota remporte la palme. Quant aux coûts d’utilisation, le Corolla Cross détient là aussi une avance sur le Mazda en raison principalement de sa consommation moindre. En revanche, le CX-30 se révèle plus valorisant (présentation intérieure plus recherchée) et offre un agrément de conduite supérieur en raison de son châssis plus dynamique et de sa boîte automatique traditionnelle (le Toyota fait appel à une CVT). Si votre choix devait s’arrêter sur le Toyota, nous vous conseillons d’envisager la version hybride.

Prière de ne pas l’égarer

PHOTO FOURNIE PAR AUDI L’Audi Q3 est vendu avec une seule clé, ce qui est quelque peu inquiétant.

Le 28 octobre 2022, j’ai pris possession d’un Audi Q3 2023 commandé en avril 2022. À la réception du véhicule, le vendeur m’informe qu’Audi Canada ne me remettait qu’une seule clé pour la voiture, prétextant un manque de « puces ». Je devrais recevoir l’autre clé dans les semaines à venir. Or, nous sommes en mars, 12 semaines plus tard, et je suis toujours en attente de la deuxième clé. Je fais appel à vous pour savoir si vous êtes au courant de ce genre de situation dans l’industrie automobile. Est-ce une situation (manque de clé) qui existe ailleurs que chez Audi Canada ? Vous pouvez imaginer les problèmes résultant de la perte de la seule et unique clé ou si l’un des utilisateurs part sans prendre soin de s’assurer de laisser la clé pour les autres utilisateurs. J’ai communiqué à deux occasions avec Audi Canada, on me répond qu’on est désolé, sans me préciser de date d’une éventuelle livraison.

Daniel R.

Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul dans cette situation. D’autres propriétaires de plusieurs autres marques nous ont également fait part de cette situation. Vous avez raison de souligner les dangers potentiels (perte, vol), mais hélas, le seul conseil à vous offrir à l’heure actuelle est de redoubler de prudence pour ne jamais quitter la clé des yeux.

La patience a ses limites

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Toyota connaît encore des problèmes d’approvisionnement.

Le 22 avril 2022, j’ai passé une commande pour un Toyota Corolla Cross à essence à Gatineau. Je suis toujours en attente. Je me suis renseignée afin de savoir si le processus irait plus vite si je changeais une particularité à ma commande : réponse négative. Je suis consciente qu’il y a des problèmes avec les véhicules hybrides, électriques et les micropuces, mais est-ce que cette situation est normale pour Toyota ? Devrais-je faire un suivi plus serré avec le concessionnaire ou me tourner vers un autre ?

Catherine C.

Vous pouvez toujours contacter un autre dépositaire pour vous enquérir de l’offre. Les allocations varient parfois d’un concessionnaire à l’autre. Cette situation n’est pas le propre de Toyota, mais touche pratiquement l’ensemble de l’industrie. Plusieurs analystes estiment que la situation s’améliore et qu’un retour à la normale est possible dès l’automne. Patience.

L’essence coulera toujours

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE AG Porsche Macan GTS

Je pense changer mon Porsche Macan 2017. Est-ce que le nouveau modèle 2024 sera encore offert en version à essence ? Les bornes électriques sont encore une denrée rare aux États-Unis et je ne veux pas de contrainte en ce sens. Si Porsche n’offre plus de modèle à essence pour 2024, est-ce qu’un Range Rover pourrait être une bonne solution de rechange ?

Sylvain G.

La direction canadienne de Porsche confirme qu’il y aura des versions à essence au catalogue du Macan 2024. Peut-être seront-elles les dernières.