(Francfort) Le géant allemand de l’automobile Volkswagen a dévoilé mercredi un nouveau modèle électrique « à moins de 25 000 euros » pour tenter de conquérir le marché convoité des véhicules à batteries grand public.

Léa PERNELLE avec Taimaz SZIRNIKS à Paris Agence France-Presse

Cette voiture compacte, baptisée ID.2 et prévue pour 2025, sera « aussi spacieuse qu’une Golf et aussi abordable qu’une Polo », promet la marque dans un communiqué, annonçant une autonomie allant jusqu’à 450 kilomètres.

Avec cette voiture, dont le design épuré a été présenté mercredi soir à Hambourg, le groupe dit vouloir « démocratiser le progrès ». Le prix de départ sera « inférieur à 25 000 euros » (36 000 $ CAN, NDLR), selon Volkswagen qui n’a pas donné d’autres précisions tarifaires.

Les véhicules électriques ont conquis en quelques années 12 % du marché européen. Mais ils restent cantonnés aux segments supérieurs par leur prix à l’achat, à partir de 35 000 ou 40 000 euros pour des modèles comme la VW ID.3 ou la Tesla Model 3 (hors bonus).

Les constructeurs doivent donc encore proposer des véhicules aux classes moyennes.

La nouvelle « ID » arrive sur un marché naissant où la moins chère des voitures électriques, et l’une des plus populaires, la Dacia Spring, tourne autour de 22 000 euros, sans bonus, avec une autonomie annoncée de 230 kilomètres.

La nouvelle « voiture du peuple » de Volkswagen, premier constructeur européen, devra surtout se positionner face à la Renault 5, qui doit sortir en 2024 avec un tarif similaire.

Volkswagen avait fait monter le suspense depuis le dernier salon de l’automobile de Munich où avait été annoncé un modèle entre 20 000 et 25 000 euros.

Mais l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie, les problèmes d’approvisionnement depuis la pandémie de COVID-19 et l’inflation ont compliqué ce chantier.

« Ce n’est pas facile de présenter un véhicule à moins de 25 000 euros », a expliqué Thomas Schmall, membre du conseil d’administration de Volkswagen lors de la conférence annuelle de la marque mercredi.

Mais les volumes des ventes devraient permettre de réaliser « des économies d’échelles et de respecter cette fourchette de prix », a-t-il ajouté.

Nouvelle clientèle

L’ID.2 sera le premier des dix nouveaux modèles électriques prévus d’ici 2026 chez Volkswagen à être conçu sur la plateforme MEB+, une version actualisée de l’architecture technique spécifiquement conçue par Volkswagen pour ses véhicules électriques.

Le numéro 2 mondial dit viser une part de 11 % de véhicules électriques dans ses ventes mondiales cette année et 20 % dès 2025, contre 7 % en 2022. Le groupe allemand a dominé le marché européen de l’automobile électrique l’an dernier mais est largement devancé au niveau mondial par l’américain Tesla.

Pour la marque Volkswagen, les voitures à batterie doivent représenter 80 % des ventes en Europe d’ici 2030, a rappelé son patron, Thomas Schäfer, en présentant à Hambourg un prototype d’ID.2 d’un bleu électrique.

Le marché automobile européen devra passer au tout électrique en 2035 si l’Union européenne entérine l’interdiction des ventes de véhicules neufs à essence à cette date.

Avec son prix plus abordable, ce modèle est la « clef pour pénétrer les marchés d’Europe du Sud et de l’Est » et pour se développer dans les pays du nord de l’Europe, où les conducteurs sont déjà plus nombreux au volant de voitures électriques, explique à l’AFP Matthias Schmidt, analyste du secteur automobile.

La marque promet un chargement à 80 % en moins de 20 minutes sur les bornes de recharge rapide en courant continu.

L’ID.2 doit offrir un espace de rangement de 490 à 1330 litres, et une autonomie « qui permettra d’atteindre sans problème sa destination, même sur des trajets longs », selon le communiqué.

Des marques chinoises comme MG ou Dr se déjà lancées avec des modèles attractifs à moins de 30 000 euros. Chez MG, « beaucoup de clients viennent de la voiture thermique, mais n’avaient pas forcément les moyens de passer à l’électrique jusqu’ici », indique un porte-parole de la marque en France.

En parallèle, Volkswagen a confirmé travailler également sur un modèle à moins de 20 000 euros. Il viendra affronter la Dacia Spring mais aussi les futurs modèles de Hyundai, Stellantis et des constructeurs chinois.