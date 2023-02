Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Cas de conscience

Que pouvez-vous me dire sur la fiabilité du système de suspension électronique à air (electronic air suspension) du Land Rover Defender ? Je m’apprête à l’acheter et je me demande si je devrais prendre cette option.

Claude T.

Votre question fait l’objet de nombreux débats au sein des adeptes de la marque. Il semble y avoir un consensus clair qui se dégage en faveur de cette suspension pneumatique pour la douceur de roulement qu’elle procure et l’adaptabilité dont elle fait preuve. Mais le temps use les choses. Les détracteurs de cette suspension pointent de nombreux dysfonctionnements susceptibles d’affecter les performances ou forcer à l’immobilisation du véhicule (sur la route ou chez le concessionnaire). Enfin, il y a le coût (élevé) des réparations lorsque le véhicule ne se trouve plus sous garantie. Tout compte fait, la sagesse dicte de vous limiter à la suspension « de base ».

La question fait 326 mm

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Une Toyota Camry 2013 bien entretenue peut encore offrir de bons services.

Nous sommes sur la dernière année de location d’une Camry hybride XLE 2013 dont nous sommes amplement satisfaits avec 21 000 km au compteur, sans problème important. Devrions-nous la garder ? Nous effectuons rarement de longs déplacements. Nous pensons surtout à une auto plus petite, moins massive, mais presque aussi luxueuse. Sans hybride puisque nous faisons peu de kilométrage (environ 4000 km par année avec conduite surtout en ville) et qui n’est pas trop énergivore. Que nous suggérez-vous ? Le Toyota Cross, la Corolla à hayon, la Prius Prime ou changer tout simplement de marque ?

Nicole V.

Et pourquoi changer un véhicule qui affiche un si faible kilométrage et vous donne satisfaction ? Vous indiquez une auto moins « massive ». Bien. Votre Camry actuelle fait 4800 mm de long. Un Corolla Cross, 4474 mm. Votre décision tient-elle à 326 mm, c’est-à-dire un pied ? C’est beaucoup et c’est peu à la fois. À vous de juger. Par ailleurs, pourquoi « sans hybride » ? Selon l’utilisation que vous faites, cette technologie est parfaitement appropriée à un usage urbain. À plus forte raison encore si vous optiez pour un véhicule hybride rechargeable (avec fil). Enfin, les véhicules mentionnés ont bien des qualités, mais ne seront pas aussi luxueux (dans un sens large) que votre Camry XLE. Vous souhaitez vraiment changer pour un autre véhicule Toyota moins massif qui n’est pas hybride et offre des caractéristiques de luxe « similaires » ? Alors, nous vous suggérons de jeter un œil à la berline (les modèles à hayon sont généralement un peu plus bruyants) Corolla XSE.

On la garde un peu en attendant l’autre

PHOTO FOURNIE PAR AUDI L’Audi Q5

Je conduis une Audi Q5 que j’adore. La location se termine en octobre. Je l’achèterai si je dois attendre pour recevoir une auto hybride. Je ne sais pas quoi regarder, avez-vous une suggestion ? Un véhicule tout électrique n’est pas une option, car je parcours de longues distances et je ne peux pas attendre la recharge.

Lucie R.

Si vous l’adorez, pourquoi ne pas la conserver ou vous commander une Q5 TFSI e (hybride rechargeable) en prolongeant votre location par exemple ? La Q5 TFSI e est offerte à partir de 76 100 $ et se prétend en mesure de parcourir 37 km en mode électrique.

Le bon moteur

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le GMC Canyon All Terrain

J’aimerais faire l’acquisition d’un Canyon ou d’un Colorado. Est-il préférable de me tourner vers les nouveaux modèles redessinés avec un quatre-cylindres turbo ou de dénicher un véhicule d’occasion (2019-2022) avec le six-cylindres ? Je vais m’en servir pour remorquer une roulotte.

Jocelyn D.

Considérant le prix éhonté de certains véhicules d’occasion, pourquoi ne pas vous offrir le dernier modèle ? Ce dernier est, il est vrai, plus coûteux que la génération précédente, mais apparaît nettement plus valorisant à regarder et à conduire. De plus, le quatre-cylindres suralimenté procure plus de puissance, plus de couple et consomme en moyenne 1,4 L/100 km de moins que le V6, selon les premières estimations de l’EPA.