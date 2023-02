L’Encore GX paradera le premier dans les nouveaux habits de Buick au printemps

(Detroit) Au moment de sa restructuration, pourquoi General Motors n’a-t-elle pas sacrifié Buick ? Longtemps, la question fut posée. Bien que son aura ait singulièrement pâli au cours des quatre dernières décennies sur le continent nord-américain, la marque demeure toujours une icône de l’automobile. Principalement auprès des Chinois qui, aujourd’hui, sont les plus avides consommateurs de ces produits.

Mais le vent tourne. Pour les constructeurs occidentaux, l’empire du Milieu ne fait plus autant rêver. L’horizon s’obscurcit. Buick, pour une, voit (de nouveau) l’Amérique lui apporter les ventes que la Chine ne sait plus lui offrir. Voilà où on en est !

La transition vers le véhicule électrique représente une occasion favorable pour rebrasser les cartes et se refaire une image. Et Buick entend saisir cette occasion. L’opération reconquête est en marche. Les visiteurs du dernier Salon automobile de Montréal ont d’ailleurs pu s’en rendre compte en découvrant l’étude Wildcat. Même si ce prototype ne connaîtra vraisemblablement jamais les joies de la production en série, il ne constitue pas un exercice gratuit pour autant. En effet, ce coupé jette les bases des codes visuels que Buick appliquera aux cinq véhicules que la marque commercialisera au cours des 18 prochains mois. L’Encore GX, un utilitaire urbain, en sera le premier bénéficiaire.

PHOTO FOURNIE PAR BUICK CANADA L'Encore GX 2023

Importance stratégique

Révélé au dernier Salon de Toronto, l’Encore GX a fait l’objet d’une présentation privée quelques semaines plus tôt en présence de ses concepteurs, dont Steve McCabe, l’un des architectes de la nouvelle image de Buick. Celui-ci a d’abord tenu à rappeler que l’harmonie des formes et la perfection des équilibres ne constituent plus forcément l’horizon indépassable de l'esthétique automobile.

En fait, et contrairement à d’autres marques, nous avons une riche histoire, ce qui nous permet de réinterpréter des éléments de style du passé. Ainsi, les Buick des années 1950 ont été notre principale source d’inspiration. Steve McCabe, l’un des architectes de la nouvelle image de Buick

Les phares profilés comme les lames d’un boomerang, la calandre tirée vers le bas et le capot prolongé d’une nervure arquée composent une identité visuelle très reconnaissable. Naturellement, le chrome occupe une place importante pour enjoliver cette carrosserie, mais sans excès. Pour s’en convaincre, Buick a renoncé au cercle nickelé qui traditionnellement enchâssait les trois boucliers (maintenant remodelés), symbole de la marque depuis 1959. Pour l’heure, les stylistes ont volontairement exclu les hublots qui mitraillaient les ailes des Buick d’autrefois.

« Nous songeons toujours à les réhabiliter, mais ces hublots ont-ils une raison d’être avec l’arrivée des véhicules électriques ? », s’interroge Steve McCabe. Pour rappel, la quantité de ces petites ouvertures correspondait à l’époque au nombre de cylindres du moteur.

Outre l’honneur de parader le premier dans les nouveaux habits de Buick, l’Encore GX aura également le privilège d’inaugurer le « cockpit virtuel ». Celui-ci regroupe, derrière une dalle luminescente de 19 po, le bloc d’instrumentation et le système d’infodivertissement.

Chez Buick, on reconnaît qu’il est plutôt inhabituel d’investir autant dans un modèle qui se trouve à mi-parcours. « Mais l’Encore GX a une grande importance stratégique au sein de notre gamme de produits », rappelle Steve McCabe. Aux États-Unis, cet utilitaire urbain a fortement contribué à rajeunir la clientèle (celle-ci a aujourd’hui en moyenne 57 ans). À mobiliser la gent féminine aussi. Celle-ci s’arrache plus de la moitié (55 %) des ventes de ce modèle.

Dans le but de séduire un public plus large, l’Encore GX profite de cette refonte partielle pour inscrire une déclinaison supplémentaire à son catalogue : Avenir. Buick estime que celle-ci pourrait devenir à terme plus prisée encore que la ST, version qui, à ce jour, compte pour 41 % des immatriculations. Contrairement à la ST, Avenir se distingue notamment pour le traitement monochrome de ses arches de roues et par sa présentation plus ouvragée. Déjà offerte sur d’autres produits de la gamme, Avenir est actuellement favorisée par 49 % des clients de l’Envision et 45 % de ceux qui se procurent un Buick Enclave.

Des Buick branchées

Dans les prochains mois, Buick révélera à la face de l’Amérique le premier véhicule à batterie qu’elle lui destine. Celui-ci inaugurera par la même occasion la nouvelle dénomination des « wattures » de la marque : Electra. Une appellation qui comportera un suffixe numéral pour établir une hiérarchie entre les modèles.

Mais d’ici là, Buick aura amorcé les livraisons de son premier véhicule électrique sur le territoire chinois. Commercialisé sous le vocable E-5, ce VUS pourrait potentiellement venir à notre rencontre, spéculent certains médias. Interrogée à ce sujet, la direction de Buick sourit, mais ne dit rien. Pas plus qu’elle ne fait de commentaires sur le prototype – apparemment plus compact que l’E-5 – qui quadrille les rues de l’État du Michigan depuis quelques mois déjà.