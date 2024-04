Comme bien des grands projets, la Ford Mustang est née il y a 60 ans d’une idée simple en apparence, mais complexe à réaliser.

Le directeur général de la division Ford, Lee Iacocca, réunit, peu après sa nomination en 1960, une équipe de cadres pour tenir des réunions officieuses à l’extérieur des bureaux du constructeur. La mission : développer l’idée d’un coupé abordable aux allures sportives pour amadouer la jeune génération montante des baby-boomers.

Dans le but d’abaisser les coûts et ainsi d’assurer le feu vert du grand patron Henry Ford II, fort réticent après l’échec de la marque Edsel, le groupe choisit de construire sa création sur les bases de la compacte Falcon. Iacocca dévoile le design sélectionné à Henry Ford II en août 1962 et reçoit son aval en septembre, assorti d’une condition : augmenter le dégagement pour les jambes à l’arrière de 2,5 cm, nous apprend l’excellent bouquin Mustang – Fifty Years : Celebrating America’s Only True Pony Car. Le projet a un budget limité à 45 millions US – 30 millions de moins que ce que demandait Iacocca au départ – et doit se réaliser en seulement 18 mois. La première Mustang sera assemblée le 9 avril 1964, cinq jours avant son dévoilement au monde. C’était le début d’un récit passionnant et tumultueux.

Première génération (de 1965 à 1973)*

Le dévoilement de la première génération a eu lieu de manière plutôt grandiloquente à la Foire internationale de New York, le 17 avril 1964. C’est littéralement le coup de foudre au premier regard devant ces lignes intemporelles dessinées sous la direction de Joe Oros. Son long capot, pièce maîtresse du design, devait symboliser la puissance de sa mécanique aux yeux de Lee Iacocca. La motorisation de série, un six-cylindres en ligne de 2,8 L (170 po⁠3), n’avait néanmoins que 101 ch à livrer, mais l’acheteur pouvait choisir entre deux options de V8 de 4,2 L (260 po⁠3) développant 164 ch ou de 4,7 L (289 po⁠3) produisant 210 ch. Il faudra attendre quelques mois avant de voir un certain Carroll Shelby se pencher sous son capot afin de déployer son potentiel avec les premières Shelby GT350 dotées d’un V8 de 4,7 L de 306 ch. Grâce à son prix de départ de seulement 2368 $ US, le succès de la Mustang est immédiat. Ses ventes atteignent 607 568 exemplaires lors de la première année de production et le cap du million est dépassé en deux ans.

Deuxième génération (de 1974 à 1978)

Après des années d’enflement constant de ses dimensions, la Mustang rétrécit grandement pour sa deuxième génération. C’est la naissance de la fameuse Mustang II en réaction au premier choc pétrolier de 1973, la mal-aimée pour plusieurs. Construite sur un châssis partagé avec la Pinto, elle mesure seulement 4,4 m de long, soit 20 cm de moins qu’une Honda Civic actuelle. Elle pèse également 220 kg de moins que sa devancière. La taille des mécaniques s’amoindrit aussi de beaucoup. Le pony car est pour la première fois mû par un quatre-cylindres. D’une cylindrée de 2,3 L, il avance un maigre 85 ch, alors que le V6 optionnel fait grimper la mise à seulement 105 ch. Il faudra attendre 1976 pour revoir un V8 sous son capot, d’une puissance de 134 ch malgré ses 4,9 L de volume. Malgré tout, 1,1 million de Mustang II ont été produites en cinq ans.

Troisième génération (de 1979 à 1993)

La troisième Mustang de l’histoire marque un changement d’orientation remarquable pour le pony car. Celle qu’on appelle la Mustang Fox, en référence au nom de sa plateforme partagée avec entre autres la berline Fairmont, fait l’objet d’une mise au point plus axée sur son dynamisme. Sous son dessin anguleux, on retrouve des mécaniques variées, allant d’un quatre-cylindres de 2,3 L atmosphérique (88 ch) et turbocompressé (132 ch) à un six-cylindres en ligne de 3,3 L (85 ch) et un V8 de 4,9 L (140 ch). De nombreuses versions de la Mustang Fox ont été créées au fil des ans pour culminer en 1993 avec la livrée Cobra propulsée par un V8 de 4,9 L de 225 ch. En raison de sa simplicité technique et de l’abondance de pièces disponibles, cette Mustang est encore un outil de prédilection pour les amateurs de course d’accélération désirant modifier leur monture à faible coût.

Quatrième génération (de 1994 à 2004)

Cette quatrième cuvée du modèle iconique est passée très près de ne pas voir le jour. En raison des normes de sécurité de plus en plus restrictives et de la faiblesse des ventes de la Mustang Fox en fin de parcours, la haute direction de Ford envisage de créer une Mustang à roues motrices avant, qui deviendra la Probe. C’est à l’ingénieur John Colleti que revient dès 1989 le mandat de tenter de sauver la Mustang avec une petite équipe, ce qu’il a – heureusement – réussi. La Mustang poursuit donc son chemin pour son 30e anniversaire, toujours sur un châssis Fox à propulsion, toutefois largement retravaillé. Sa carrosserie marque un changement de posture important avec un modelage arrondi développé dans une soufflerie de l’avionneur Lockheed. Nommée SN-95 à l’interne, elle propose un V6 de 3,8 L de série (145 ch) et l’incontournable V8 de 5 L (215 ch). Des variantes Cobra parsèmeront son parcours, la plus marquante étant celle surnommée « Terminator », commercialisée de 2003 à 2004, dont les 390 ch de son V8 de 4,6 L suralimenté par compresseur étaient notoirement sous-estimés.

Cinquième génération (de 2005 à 2014)

La Mustang cinquième du nom, appelée S197 à l’interne, surfe sur la vague du néo-rétro du début des années 2000 en adoptant nombre de références stylistiques à la première génération. Elle emploie une plateforme plus raffinée techniquement, dérivée de celle de la berline de luxe Lincoln LS (DEW98), mais ayant fait l’objet de modifications majeures. Deux moteurs sont au menu d’ouverture : un V6 de 4 L (210 ch) et un V8 de 4,6 L (300 ch). Cette génération marque également le retour de la déclinaison Shelby GT500 en 2007 avec son V8 suralimenté de 5,4 L générant pas moins de 500 ch, ce qui lui assure un rapport prix/performance irrésistible.

Sixième génération (de 2015 à 2023)

Première Mustang à recevoir une charpente utilisée par aucun autre modèle, la sixième génération du coupé, nommée S550, se définit d’abord par des évolutions techniques et styliques fondamentales. Hormis pour les parenthèses qu’ont été certaines versions Cobra, elle devient la première de la lignée pourvue d’une suspension arrière entièrement indépendante, ce qui rend son comportement plus prévisible. Sa carrosserie largue également l’aspect néo-rétro de sa devancière pour une silhouette « fastback » plus profilée afin d’assurer sa commercialisation dans plus de 100 pays. Un trio mécanique se partage le compartiment moteur : un quatre-cylindres turbo de 2,3 L (310 ch), un V6 de 3,7 L (300 ch) et un V8 de 5 L (435 ch). La Shelby GT350 fait un retour remarqué à la fin de 2015 avec son bouillant V8 atmosphérique de 5,2 L (526 ch) à manetons à plat pouvant grimper à 8250 tr/min.

Septième génération (de 2024 à aujourd’hui)

Se retrouvant actuellement sans rivales américaines directes après l’abandon des Chevrolet Camaro et Dodge Challenger, la septième génération de la Mustang arrive dans une période charnière lors de son dévoilement en septembre 2022. Alors que l’industrie concentre ses efforts sur l’électrification, le pony car tente de perpétuer les traditions et de se moderniser en reprenant le châssis retouché de sa devancière tout en rafraîchissant son habitacle. Cette Mustang S650 reçoit donc un quatre-cylindres de 2,3 L turbocompressé en entrée (315 ch) que l’on peut uniquement coupler avec une boîte automatique (10 rapports). Un V8 de 5 L demeure harnaché à la livrée GT avec 480 ch en réserve. Pour les amateurs de performance, la variante Dark Horse remplace la Mach 1 sortante avec son V8 de 500 ch et une version déjantée GTD se dévoile en août 2023 avec ses 800 ch et son traitement aérodynamique digne d’un bolide de course.

* Les années-modèles affichées ne concordent pas toujours avec le calendrier officiel de mise en production des générations.

