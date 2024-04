Au rythme actuel où évolue l’industrie automobile, trois années peuvent paraître une éternité dans le cheminement d’un modèle. Imaginez maintenant qu’un constructeur offre depuis l’automne 2009 un véhicule dont les caractéristiques fondamentales ont été à peine retouchées. C’est le cas de la cinquième génération du Toyota 4Runner, qui passe maintenant le flambeau à une création nettement plus moderne, au risque de jouer dans les plates-bandes du nouveau Land Cruiser.

Voici donc le 4Runner sixième du nom, qui s’inspire largement de la camionnette intermédiaire Tacoma réactualisée il y a quelques mois à peine. Le 4Runner entre ainsi dans une nouvelle ère avec une calandre en deux pièces superposées très semblable à celle du cousin. Eh oui, la glace du hayon arrière peut aussi toujours s’abaisser électroniquement, tradition oblige.

Des quatre-cylindres pour remplacer le V6

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota 4Runner Trailhunter 2025

L’antédiluvien et glouton V6 de 4 L laisse sa place à un duo de quatre-cylindres turbocompressés boulonnés à une transmission automatique à huit rapports. La version de série produit 278 ch et 317 lb-pi de couple. C’est toutefois sa variante hybride qui attire l’attention. Elle incorpore un moteur électrique de 48 ch à la formule pour augmenter le compte à 326 ch et 465 lb-pi. Leur consommation n’a pas été quantifiée pour le moment.

Ce 4Runner fait également usage d’une nouvelle plateforme TNGA-F partagée entre autres avec le Tacoma. Plus rigide, elle permet d’augmenter sa capacité de remorquage jusqu’à 2721 kg (6000 lb). Pour compléter un large éventail de suspensions, la quincaillerie hors route intègre un mécanisme de déconnexion de la barre antiroulis avant.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA L’habitacle du Toyota 4Runner Trailhunter 2025

L’habitacle a pour sa part été largement modernisé avec l’ajout du nouveau système multimédia contrôlé par des écrans tactiles de 8 po ou 14 po. Le 4Runner 2025 sera mis en vente à l’automne à un prix pas encore spécifié.