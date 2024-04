La Ford Mustang 60 e anniversaire en couleur « blanc Wimbledon ». Elle sera aussi proposée en « rouge course » et en « bleu vapeur ».

Nouvelle décennie, nouveau jalon pour la Ford Mustang, qui fêtait la semaine dernière son 60e anniversaire. Le pony car originel, qui se trouve maintenant esseulé après le départ des Dodge Challenger et Chevrolet Camaro, ne boude pas son plaisir en se dévoilant sous un accoutrement singulier pour l’occasion.

Cette édition 60e anniversaire poursuit la tradition des parutions commémoratives avec des éléments stylistiques bien à elle. Limitée à 1965 exemplaires, année-modèle officielle de la première cuvée, elle reçoit des écussons uniques sur les ailes avant et le coffre arrière inspirés de son ancêtre.

Des jantes spécifiques à cinq branches deux tons de 20 po sont complétées par des décalques sur le bas des portières pour le design latéral. Une calandre redessinée grillagée avec des prises d’air fonctionnelles couleur aluminium modifie également le faciès de cette Mustang.

Uniquement offerte avec le V8 de 5 L et autant en carrosserie coupé que décapotable, cette Ford Mustang édition 60e anniversaire pourra être commandée dès l’été. Les prix n’ont pas encore été publiés.

Le Mustang Mach-E augmente sa puissance et son autonomie

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Mustang Mach-E 2024

En réaction à la faible popularité de son multisegment électrique Mustang Mach-E, Ford tente depuis des mois de réajuster le tir afin de stimuler les ventes. Après d’importantes baisses de prix annoncées en février, le constructeur américain rend le modèle plus performant, mais surtout capable de parcourir plus de kilomètres.

Tout part essentiellement d’un nouveau moteur électrique plus léger et coupleux. De concert avec une « gestion thermique et des algorithmes de contrôle » révisés, il fait augmenter de 32 km l’autonomie des versions à batterie standard à simple moteur (402 km) et à batterie à grande autonomie bimoteur (515 km). Le Mach-E GT voit quant à lui un gain plus modeste de 16 km (451 km).

Un nouveau groupe d’options intégré de série à la déclinaison Rally et en option en variante GT fait accroître le couple total de 100 lb-pi, ce qui abaisse le 0-97 km/h à 3,3 s, d’après Ford. Le constructeur précise qu’il sera dorénavant plus rapide que le Tesla Model Y Performance, un détail qui souligne à quel point ce populaire rival bouscule le Mach-E. En vente dès maintenant à un prix de départ de 54 995 $.