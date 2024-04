Tesla a présenté la semaine dernière la dernière cuvée de sa berline compacte Model 3 Performance destinée à faire la vie dure aux sportives électriques et thermiques allemandes. Avec plus de 500 ch, un châssis fort retravaillé et un prix de départ sous les 70 000 $, l’américaine devient encore plus attrayante sur papier.

Appuyée sur une Model 3 « Highland » mise à jour et qui est commercialisée en Amérique du Nord depuis le début de l’année, cette livrée tire profit d’une nouvelle génération de moteurs qui augmente de 32 % la puissance maximale et de 22 % la puissance produite en continu. Les deux moteurs électriques livrent ainsi un total de 510 ch en accroissant d’à peine 2 % la consommation d’énergie. Cette version Performance peut parcourir en théorie 476 km, selon Tesla.

PHOTO FOURNIE PAR TESLA L’habitacle de la Tesla Model 3 Performance

Mais, au-delà de l’impressionnante promesse d’un 0-100 km/h en 3,1 s, cette berline sportive s’affûte également sur le plan dynamique. L’amortissement adaptatif a été entièrement revu de concert avec nombre de pièces de suspension rigidifiées et allégées. Comme bien des constructeurs, Tesla centralise la gestion du groupe propulseur ainsi que de la suspension dans un même système pour rendre le comportement routier plus harmonieux. Cette Model 3 bénéficie également d’un aérodynamisme révisé pour diminuer la traînée et la portance afin d’améliorer sa stabilité.

Avec son prix de départ de 69 990 $ fort concurrentiel, cette Tesla Model 3 Performance pourrait bousculer l’ordre établi chez les compactes de luxe dynamiques, si l’exécution s’avère convaincante.