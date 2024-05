Le grand désamour de l’automobiliste nord-américain envers la berline fait une nouvelle victime. General Motors va cesser de construire la Chevrolet Malibu, sa dernière berline abordable. Ce modèle au nom vénérable avait été lancé en 1964, alors que GM dominait le secteur automobile et l’économie américaine.

Devant le succès des VUS, les deux rivaux de GM à Detroit, Stellantis et Ford, ont aussi quasiment éliminé de leur offre nord-américaine les berlines, compactes et voitures à hayon.

Les constructeurs étrangers comme Toyota, Honda et Hyundai vendent encore des centaines de milliers de berlines de compactes chaque année, mais bien moins qu’il y a 20 et 30 ans, quand la Toyota Camry et la Honda Accord étaient parmi les véhicules les plus populaires en Amérique du Nord. En avril, le japonais Subaru a annoncé qu’il cesserait de construire sa berline Legacy l’an prochain.

GM produit la Malibu à son usine de Fairfax, au Kansas. La production cessera d’ici quelques mois, puis GM rééquipera l’usine pour construire la nouvelle Chevrolet Bolt – une auto électrique – et le Cadillac XT4, un VUS de luxe.

PHOTO STEVE FECHT, FOURNIE PAR CHEVROLET AU NEW YORK TIMES Les versions actuelles de la Chevrolet Bolt et de la Bolt EUV sont assemblées à l’usine GM de Lake Orion, au Michigan.

Le consommateur préfère les VUS et les camionnettes – plus hauts et plus gros – jugés plus aptes au transport des enfants et du matériel de loisirs (vélos, kayaks, etc.). Les constructeurs ont encouragé cette tendance en proposant toujours plus de VUS, plus massifs et plus payants que les berlines et les compactes.

À son lancement en 1964, la Malibu était une voiture haut de gamme. En 1968, GM a ajouté une version sportive, la Malibu SS. Ébranlée par la concurrence étrangère et contrainte de se restructurer, GM a cessé de fabriquer la Malibu en 1983, puis relancée en 1997. Mais elle s’est presque toujours moins bien vendue que la Camry et l’Accord.

Les ventes s’effondrent

Au total, GM a vendu plus de 10 millions de Malibu. Mais les ventes se sont effondrées récemment. En 2023, GM a vendu 130 000 Malibu, les livraisons chutant de 47 % durant le dernier trimestre. Il y a 10 ans, GM vendait environ 200 000 Malibu par an.

PHOTO KIN CHEUNG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chevrolet Malibu 1965 exposée au Salon de l’auto de Canton, en Chine, en 2013

En 2023, GM avait annoncé la fin de Chevrolet Camaro, une icône sportive des années 1960 et 1970, mais maintenu la production de la Chevrolet Corvette. Sa marque Cadillac construit deux berlines à essence et prévoit lancer une berline tout électrique de grand luxe, la Celestiq, cette année. Tous les autres modèles GM sur le marché nord-américain sont désormais des camions ou des VUS.

En 2020, Ford a supprimé les berlines de sa gamme en Amérique du Nord, y conservant comme unique voiture la Mustang. Stellantis, propriétaire de Chrysler, fait presque uniquement des camionnettes, VUS et monospaces, mais l’entreprise va lancer une version électrique de sa voiture sport Dodge Challenger en 2025.

Le nom Malibu pourrait revenir, sur un futur véhicule électrique. Les constructeurs ont souvent ressuscité d’anciens noms de modèles, surtout ceux qui ont laissé un bon souvenir aux acheteurs.

