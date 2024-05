Quelques jours à peine après Aston Martin, c’est au tour de Ferrari d’annoncer son intention de garder son V12 vivant. Avec la nouvelle 12Cilindri, le constructeur de Maranello conserve ainsi intacte une tradition qui remonte à la toute première voiture à arborer le cheval cabré.

La 12Cilindri se situe toutefois à mille lieues de l’illustre 125 S qui n’était ni plus ni moins qu’une voiture de course. Le coupé s’inscrit plutôt dans la tradition des biplaces de grand tourisme dont les F12 Berlinetta et 812 Superfast sont les plus récentes créations de la légendaire lignée de coupés V12. Sans la nommer directement, Ferrari semble toutefois s’être grandement inspiré de la Daytona dans le traitement de sa partie avant au bas museau monolithique. La 12Cilindri a d’ailleurs été dévoilée à Miami, en Floride.

PHOTO FOURNIE PAR FERRARI La Ferrari 12Cilindri dans les versions Berlinetta et Spider

La pièce de résistance reste néanmoins ce V12 de 6,5 L de cylindrée placé en position centrale avant. Appartenant à une espèce en voie de disparition face à l’électrification galopante, cette mécanique puise ses origines dans le cœur de la Ferrari Enzo lancée il y a 22 ans. Capable d’un étourdissant 9500 tr/min, ce douze-cylindres est largement basé sur la motorisation de la 812 Competizione sortante. Il produit ainsi 819 ch et 500 lb-pi, sans suralimentation.

PHOTO FOURNIE PAR FERRARI L’habitacle de la Ferrari 12Cilindri

Le 0-100 km/h se produit en seulement 2,9 s et le 0-200 km/h n’est qu’une question de 7,9 s, grâce entre autres à une transmission à double embrayage (huit rapports) à étagement plus court. Pas mal pour une voiture à propulsion !

Disposant d’un empattement légèrement plus court que celui de la 812 en plus d’avoir des roues arrière directionnelles, cette 12Cilindri reçoit les tourelles de suspension retravaillées dans leur composition pour augmenter la résistance à la torsion. Un objet passablement saisissant, il va sans dire.