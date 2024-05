Les jours de l’illustre V12 d’Aston Martin ne sont finalement pas entièrement comptés. La marque anglaise a déclaré la semaine dernière son intention de l’offrir dans des modèles à tirage limité, dont le porte-étendard Vanquish, qui ferait vraisemblablement un retour.

Sans dévoiler les modèles qui bénéficieront de cette mécanique de choix, Aston Martin clôt son court communiqué de presse par la phrase « All will be vanquished » (Tous seront vaincus), sans doute en référence à la Vanquish, dont la production s’est achevée en 2018.

Qu’à cela ne tienne, ce projet implique une importante révision mécanique du V12 de 5,2 L biturbo sortant qui battait sous le capot de la DB11. Le bloc a été rigidifié, tout comme les bielles. Les culasses ont aussi été redessinées, en plus de l’ajout d’injecteurs plus performants. Des turbocompresseurs à plus faible inertie seront aussi employés, pour plus de réactivité.

Aston Martin estime que ces changements font grimper la puissance à 823 ch, mais c’est surtout son chant prenant et irremplaçable, entendu dans une courte vidéo, que l’on retient. Plus de détails seront connus dans les prochains mois.

Regardez la vidéo sur YouTube