Dévoilée il y a un peu plus de deux ans sous sa forme de prototype, la Polestar 6 a fait grand bruit, et pour cause.

Cette décapotable électrique destinée à devenir le fer de lance sportif du constructeur suédois promet des performances extraordinaires doublées d’un design fort séduisant. Polestar a présenté la semaine dernière une livrée au rendu encore plus sportif.

PHOTO FOURNIE PAR POLESTAR La Polestar Concept BST

Voici donc la Polestar Concept BST qui se veut un exercice stylistique destiné à exposer ce à quoi pourrait ressembler une version plus expressive du modèle. Pour marquer le coup, Polestar l’a présentée dans le cadre du populaire Festival de vitesse de Goodwood, tenu au Royaume-Uni.

PHOTO FOURNIE PAR POLESTAR Lorsque le toit est en place, la Polestar Concept BST donne l’illusion qu’il s’agit d’un coupé.

Imposants becquets avant et arrière, larges jupes latérales et diffuseur bien exposé présentent les visées sans équivoque de l’exercice. Cela dit, aucun détail technique n’a été publié. Notons que la Polestar 6, dont la commercialisation est prévue pour 2026, sera mue par deux moteurs électriques dont la puissance totale devrait friser les 872 ch, assez pour appuyer un 0-100 km/h en 3,2 s. Le constructeur vise également une autonomie de plus de 600 km, rien de moins.