La berline e-tron GT, le plus puissant modèle de l’histoire d’Audi

La guerre aux chevaux n’a pas disparu avec l’électrification, bien au contraire. Audi l’expose avec sa berline e-tron GT 2025 accompagnée d’une injection considérable de puissance.

Ainsi, la nouvelle livrée Performance fait monter la mise à 912 ch, ce qui en fait de loin la création la plus puissante à arborer les quatre anneaux. Ce chiffre impressionnant est atteint grâce à un nouveau moteur arrière et à un onduleur modifié à l’avant pouvant produire une plus grande charge électrique. Le 0-100 km/h est achevé en seulement 2,5 s.

PHOTO FOURNIE PAR AUDI L’Audi e-tron GT Performance 2025

La batterie augmente aussi sa capacité de stockage, passant à 105 kWh tout en diminuant très légèrement son poids (de seulement 9 kg sur 625 kg au total). Une suspension pneumatique à deux chambres reste au menu pour le confort et son ajustabilité. Le prix, l’autonomie ainsi que le moment de l’entrée canadienne de cette nouvelle e-tron GT RS Performance n’ont pas encore été dévoilés. À suivre, donc.