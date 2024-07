Largement influencé depuis toujours par son volet course automobile, Ferrari n’est pas naturellement associé à l’électrification, malgré ses efforts hybrides. Cette perception pourrait être appelée à changer avec l’arrivée l’an prochain de son premier modèle électrique.

L’agence Reuters a appris que le constructeur a l’intention de commercialiser cette création électrique au courant de 2025 à un prix de départ de plus de 500 000 euros (environ 736 000 $ CAN). Cela la placerait parmi les modèles électriques les plus coûteux. Emanuele Carando, directeur du marketing de Ferrari, avait assuré il y a quelques semaines au magazine Drive que ce nouveau modèle aura une sonorité « authentique » sans dévoiler sa forme finale.

Ferrari irait donc de l’avant avec ce projet, malgré un engouement pour l’électrique qui s’étiole parmi les constructeurs. Certains révisent actuellement leur plan d’électrification en repoussant des cibles, arguant que la demande n’est pas aussi élevée qu’anticipé.

Ce nouveau modèle électrique de Ferrari sera assemblé dans une nouvelle usine construite dans le chef-lieu du constructeur, à Maranello. Reuters affirme, en s’appuyant sur une source, que la marque a accepté d’augmenter son volume de production annuel à 20 000 unités. Compte tenu du fait que 13 663 Ferrari ont été produites l’année dernière, c’est une augmentation fort appréciable qui présente une part de risque.

Si tout se passe comme prévu, Ferrari pourrait ainsi battre Lamborghini dans cette course à l’électrification. La marque aux taureaux avait déclaré l’année dernière vouloir lancer son tout premier modèle tout électrique en 2028 sous la forme d’un multisegment de plus de 1300 ch. Il sera intrigant de constater comment ces institutions italiennes insuffleront leur ADN fortement construit autour du moteur thermique dans ces nouvelles œuvres électriques.