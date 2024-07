La Corvette ZR1 veut dominer le monde avec plus de 1000 ch

Pour les puristes de la Chevrolet Corvette, la déclinaison ZR1 constitue l’ultime démonstration de force de l’emblématique sportive américaine. Devenue une version à part entière en 1990, cette recette mariant une mécanique rageuse à des assises retravaillées a agrémenté à peine trois générations de l’immortel biplace. Ajoutez maintenant à cette courte liste son huitième opus, qui devient par le fait même la Corvette la plus véloce jamais construite.

Inutile de tourner autour du pot : cette nouvelle Corvette ZR1 disposera ni plus ni moins que du V8 le plus puissant jamais boulonné à une voiture de production américaine. D’une puissance maximale de 1064 ch, ce bloc de 5,5 L est en fait une variante fortement retravaillée du cœur de la version Z06. C’est 77 ch de plus que ce que la Bugatti Veyron disposait à son lancement.

Nommé LT7, il dispose ainsi de manetons à plat pour valoriser les hauts régimes en plus de l’apport de deux turbocompresseurs. Sa puissance maximale est ainsi développée à 7000 tr/min, une haute vitesse de rotation qui trahit sa promiscuité avec le monde de la course automobile. Le fait qu’il soit suralimenté appuie également une réserve de couple très élevée de 828 lb-pi.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le V8 de 5,5 L biturbo de la Corvette ZR1 produit 1064 ch.

Cette grande impétuosité demeure guidée par une transmission automatique à double embrayage (8 rapports) retouchée pour négocier avec la puissance et la force centrifuge augmentées. La vitesse de pointe de la ZR1 culmine à 346 km/h après avoir bouclé un quart de mile (402 m) sous les 10 s.

Un petit hommage et beaucoup de technologie

La carrosserie affublée d’une quantité extraordinaire d’appendices aérodynamiques présente un discret hommage à la Corvette C2 1963 dont la glace arrière était faite de deux pièces, les vénérés modèles « split-window ». Le capot arrière expose ainsi la mécanique centrale arrière par deux glaces séparées.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS La Corvette ZR1 coupé équipée du groupe aérodynamique ZTK et la version décapotable du modèle

Du reste, cette Corvette ZR1 n’a aucune filiation avec son ancêtre avec ses plans canards et ses volumineux becquets avant et arrière qui œuvrent telle une aile inversée pour conserver la stabilité à haute vitesse de concert avec les amortisseurs électromagnétiques. Une pression d’air de 544 kg (1200 lb) presse ainsi cette Corvette au sol lorsqu’elle atteint sa vitesse maximale.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Les designers ont rendu hommage à la Corvette C2 de 1963 avec une glace de capot arrière faite de deux pièces.

Quand un virage serré se pointe, des freins carbone-céramique dotés de grands disques de 15,7 po à l’avant et 15,4 po à l’arrière interviennent pour faire ralentir cette ZR1 sans être affecté par la chaleur générée.

La Chevrolet Corvette ZR1 2025 amorcera sa production l’année prochaine autant en carrosserie coupé que décapotable. La fourchette de prix n’a pas été publiée, pour le moment.