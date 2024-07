Mazda a levé le voile la semaine dernière sur une première variante hybride de son VUS compact CX-50 pour l’année-modèle 2025. Le constructeur japonais s’inscrit ainsi tardivement dans une course dominée depuis maintes années par Toyota.

C’est d’ailleurs à ce concurrent nettement plus en moyens que Mazda s’en est remis pour fournir le groupe propulseur de cette nouveauté. Un quatre-cylindres de 2,5 L appuyé par trois moteurs électriques – dont un boulonné sur l’essieu arrière – diminue la soif de ce CX-50. Le rouage intégral est ainsi proposé de série, sans lien mécanique avec le moteur thermique. Tout comme le RAV4 hybride, qui emploie ce même groupe hybride, la puissance totale culmine à 219 ch.

La consommation moyenne est pour sa part estimée à 6,2 L/100 km, soit 2,7 L/100 km de moins que la version atmosphérique du 2,5 L, le moteur de série du CX-50. C’est aussi pratiquement identique au RAV4 hybride consommant 6 L/100 km. Mazda précise en outre que ses ingénieurs ont retouché les réglages pour qu’ils s’harmonisent mieux avec la plateforme du CX-50, réputée plus dynamique. Notons que le coffre diminue à peine en volume malgré l’intégration de la batterie, passant de 890 à 826 L.

Côté prix, cette nouvelle version hybride du VUS compact sera détaillée à 3000 $ de plus que les livrées dotées du 2,5 L atmosphérique. Son prix de départ est donc fixé à 42 950 $, un peu plus de 7000 $ de plus que le RAV4 d’entrée de gamme. Cela dit, le CX-50 a toujours eu un positionnement plus cossu au moyen d’un équipement plus garni. En vente dès la fin de l’année.