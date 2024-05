J’ai le bonheur d’avoir une relation privilégiée avec cette voiture et de nombreux souvenirs qui y sont rattachés. Mon père me fit cadeau d’une Mustang décapotable 1965 dotée d’un V8 de 289 pouces cubes en 1979. J’avais 16 ans. Le prix d’achat : 1300 $. Ce fut donc la monture avec laquelle je fis l’expérience des premiers coups de foudre, chagrins d’amour et contraventions. Après quelques années, nous avons dû mettre la voiture au rancart. Par bonheur, mon père qui est un fervent amateur de voitures anciennes avait l’espace pour l’entreposer. Les années passèrent et mon père entreprit de faire exécuter une restauration complète de la voiture. Aujourd’hui, près de 45 ans après mes premiers coups de volant avec elle, j’ai toujours le plaisir des balades sur les routes de l’été. Et même après plus de 60 ans, elle et moi attirons toujours les regards.