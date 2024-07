L’écurie de Formule 1 Red Bull a levé le voile sur sa toute première voiture deux ans après avoir annoncé son intention de la produire sous la direction du réputé – et convoité – ingénieur Adrian Newey. L’ambitieuse épopée, nommée RB17, a vu la lumière du jour dans le cadre du Festival de vitesse de Goodwood, en Angleterre. Un contexte fort approprié, il va sans dire.

Pourquoi RB17, vous demandez ? En raison de la pandémie. Les voitures du championnat de Formule 1 ont vu leur développement gelé entre les saisons 2020 et 2021. Ainsi, quand Max Verstappen a remporté son premier titre en 2021, il l’a fait à bord d’une Red Bull RB16B, une itération de la RB16 précédente. En 2022, Red Bull a sauté une case en baptisant sa voiture RB18. La RB17 fait donc le pont entre les deux bolides.

Voilà donc pour les présentations. Mais en quoi se démarque-t-elle de la kyrielle de supervoitures actuellement offertes ? D’abord, par son moteur. C’est un V10 de 4,5 L développé par Cosworth dont la vitesse de rotation maximale est de 15 000 tr/min, soit autant que les V6 actuellement employés en Formule 1. À lui seul, il produit plus de 1000 ch sans suralimentation et ne pèse que 145 kg Il est secondé par un moteur électrique de 200 ch. Une boîte séquentielle à six rapports est responsable du guidage.

PHOTO FOURNIE PAR RED BULL La Red Bull RB17

L’ossature de cette RB17 est entièrement composée de fibre de carbone. Cela permet d’abaisser la masse totale à 900 kg, près de 200 kg de moins qu’une Mazda MX-5. Pour garder le biplace scotché à la piste, même à sa vitesse de pointe qui dépasse les 350 km/h, les ingénieurs emploient des amortisseurs à poussoirs actifs. Le système est capable d’ajuster la garde au sol continuellement.

PHOTO FOURNIE PAR RED BULL La Red Bull RB17

On ne peut taire également la variable aérodynamique essentielle à ses performances. Sous ses formes à la fois complexes et homogènes, se cache une multitude d’appendices aérodynamiques capables de générer près du double de son poids en appui (1700 kg) à 240 km/h. Adrian Newey a d’ailleurs confié aux médias présents au dévoilement que cette RB17 aurait été en position de tête du dernier Grand Prix de Grande-Bretagne, d’après les simulations. Ce modèle sera destiné uniquement à la piste et produit à seulement 50 exemplaires. Un exercice rien de moins que stupéfiant.