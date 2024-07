Ce prototype électrique présente un design plus surélevé de multisegment, contrairement aux bolides actuels qui évoquent des coupés.

Le nom NASCAR n’évoque a priori aucun lien avec les véhicules électriques. Enracinée dans le sud des États-Unis, l’instance dirigeante qui règne sur les championnats de stock-cars tient à ses V8 vrombissants, faisant partie de la culture de ce sport automobile. Cela n’a toutefois pas empêché une démarche exploratoire qui a débouché sur le dévoilement d’un prototype.

Dans le cadre d’un partenariat nouvellement scellé avec la firme ABB spécialisée dans l’électrification, NASCAR a dévoilé le prototype d’un bolide de course électrique qui pourrait donner un avant-goût de l’avenir de la discipline. Présentant un physique générique de multisegment, pour mieux coller aux habitudes d’achat actuelles, le véhicule a été développé de concert avec les constructeurs participant à la Coupe NASCAR, à savoir Chevrolet, Ford et Toyota. L’équipe d’ingénieurs responsable de l’élaboration de la dernière génération de la voiture du championnat a chapeauté le projet.

Basé sur l’architecture de ce bolide de course nommé « Next Gen », ce véhicule électrique embarque trois moteurs – un à l’avant, deux à l’arrière – produisant un total de 1341 ch. Une batterie de 78 kWh refroidie au liquide agit comme réserve d’énergie et peut être rechargée à chaque phase de freinage. Pour diminuer l’incidence environnementale, la carrosserie est faite d’un matériau composite à base de lin.

Historiquement très conservatrice, la haute direction de NASCAR n’a pas précisé si une telle initiative allait déboucher éventuellement sur une électrification complète de la discipline. Cela dit, on peut sans l’ombre d’un doute affirmer qu’il y a un changement de mentalité qui s’opère lentement. NASCAR avait d’ailleurs précisé en 2021, lors du lancement de la dernière cuvée de la voiture de Coupe NASCAR, que cette dernière avait été conçue dans l’optique d’éventuellement l’hybridifier.