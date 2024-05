Des sirènes ont retenti pour marquer une minute de silence à 8 h 41 (2 h 41 heure de l’Est), l’heure à laquelle l’attaque a commencé, et les programmes de radio et de télévision ont marqué une pause.

(Belgrade) Avec une minute de silence observée à travers le pays, la Serbie a rendu hommage vendredi aux victimes d’une fusillade dans une école de la capitale Belgrade, où 10 personnes avaient péri il y a un an.

Le massacre de mai dernier (neuf enfants et un gardien tués), suivi d’une seconde fusillade sanglante (huit morts) le lendemain, avait frappé le pays balkanique, entraînant de grandes manifestations et une initiative gouvernementale pour « désarmer » le pays.

Vendredi matin, des écoliers, des parents et des habitants de Belgrade ont bravé la pluie devant l’école élémentaire Vladislav Ribnikar pour déposer des fleurs et allumer des bougies près de l’entrée.

La foule s’est abritée sous des parapluies devant une œuvre d’art présentant des photos des victimes de la pire fusillade dans une école de l’histoire récente de la Serbie.

« Durant l’année écoulée, nous n’avons pas suffisamment prêté attention à toutes les questions qui nous troublent toujours – par exemple pourquoi cette tragédie est arrivée, quelles sont ses conséquences, et le plus important, ce que nous devons changer en nous-mêmes et dans la société pour éviter qu’une pareille tragédie se reproduise », a déclaré le psychologue Aleksandar Baucal, qui fait partie d’une équipe travaillant sur un mémorial dédié à l’attaque.

Des sirènes ont retenti pour marquer une minute de silence à 8 h 41 (2 h 41 heure de l’Est), l’heure à laquelle l’attaque a commencé, et les programmes de radio et de télévision ont marqué une pause.

« Une année a passé depuis la tragédie sans précédent qui a laissé une cicatrice sur l’âme du pays tout entier, mais la douleur, l’incrédulité et la tristesse immense sont toujours là », a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic.

Les parents de l’adolescent qui a tiré passent actuellement en jugement à Belgrade. Le tireur présumé avait 13 ans au moment de l’attaque, et n’est donc pas responsable pénalement d’après la loi serbe.

Le ministère public a indiqué que le père avait entraîné son fils à tirer, n’avait pas sécurisé correctement ses armes et munitions et avait permis à son fils de mettre dans son sac à dos un pistolet et 92 cartouches qu’il a ensuite utilisés pour la fusillade.

La mère est également accusée de possession illégale de munitions.

Après le drame, le président Vucic avait juré de « désarmer » le pays grâce à un plan ambitieux visant à réduire à la fois les armes illégales et légales.

Moins de 48 heures après la fusillade, une seconde tuerie avait eu lieu à 60 kilomètres au sud de la capitale, lorsqu’un homme de 21 ans avait abattu huit personnes à l’arme automatique.

Les tueries ont provoqué de grandes manifestations antigouvernementales, avec des dizaines de milliers de personnes dans les rues où elles ont réclamé la démission de certains responsables et la fin de la glorification de la violence et d’une culture de gangsters dans les médias.

M. Vucic a rejeté des manifestations à but « politique » et a colporté des théories du complot sur des pouvoirs étrangers qui organiseraient les rassemblements.

La Serbie a le taux de possession d’armes à feu le plus élevé d’Europe, avec plus de 39 armes à feu pour 100 civils, selon le projet Small Arms Survey.