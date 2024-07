La gamme de Jaguar ne se résumera bientôt qu’à un modèle. Le constructeur anglais a confirmé à des médias spécialisés qu’il cessera cette année la production de tous ses modèles, sauf le VUS compact F-Pace.

Ainsi, après les XE, XF et F-Type qui ne sont plus produites depuis juin, ce sera maintenant au tour des multisegments E-Pace et I-Pace de subir le même sort en décembre, selon les informations obtenues par le magazine Top Gear.

PHOTO FOURNIE PAR JLR Le Jaguar F-Pace sera le seul modèle conservé de la gamme actuelle de Jaguar au terme de 2024.

Cette réforme de la gamme s’inscrit dans une restructuration totale du constructeur pour focaliser sur des segments plus cossus. « Nous éliminons cinq produits, tous de moindre valeur », a déclaré aux investisseurs le grand patron de la société mère JLR Adrian Mardell, d’après Automotive News Europe.

Jaguar prépare en parallèle la commercialisation en 2025 d’une berline électrique « de grand tourisme » basée sur une nouvelle architecture nommée JEA dont l’autonomie estimée est de 700 km, vraisemblablement en cycle de mesure européen.