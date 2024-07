Un total de 416 ch, un 0-100 km/h en 4,1 s et un prix de départ qui dépasse allègrement les 70 000 $. La Mercedes-AMG CLA 45 se définit d’abord par ses impressionnantes données techniques qui masquent ses modestes bases de berline sous-compacte. Impétueuse à souhait, elle rappelle une époque où les petits moteurs turbocompressés symbolisaient la performance avant tout.

C’est son quatre-cylindres de 2 L gavé en air par un gros turbocompresseur qui définit à lui seul l’expérience de conduite. Une pièce maîtresse assemblée à la main qui dépasse les 400 ch sans aide électrique et dont le couple maximal de 369 lb-pi apparaît assez tardivement pour ce genre de mécanique (5000 tr/min), signe d’un tempérament plus pointu. Le temps de réponse demeure toutefois limité.

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ La Mercedes-AMG CLA 45 S 2024

Sa sonorité rauque ponctuée par la rythmique serrée de sa boîte à double embrayage (huit rapports) nous baigne dans une ambiance de course automobile. On décèle une fébrilité, même à l’arrêt, alors que le petit bloc émet de légères vibrations et un ralenti sonore pour marquer sa présence. L’assistance au départ lancé donne d’ailleurs une ruade fascinante et sèche après la mise en rythme du turbo.

Le châssis se tire d’affaire de bien belle façon, malgré cette puissance. Avec beaucoup d’adhérence gracieuseté de pneumatiques Continental adhésifs, à défaut d’être silencieux, ainsi que l’amortissement dynamique, un peu rude, mais qui contient grandement le roulis. Cette CLA 45 montre une adresse naturelle en virage, sans avoir l’aplomb d’une voiture à plateforme à propulsion. En réaccélération, on sent les roues avant très sollicitées, engourdissant ainsi le volant, qui n’est pas très communicatif, mais nerveux et précis.

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ L’habitacle de la Mercedes-AMG CLA 45 S 2024

L’habitacle est quant à lui tapissé de bien belles matières, mais des craquements suspects émanent constamment de l’arrière-scène, chose difficilement acceptable pour une telle facture. Il y a également le système multimédia MBUX qui en fera rager quelques-uns en s’appuyant sur trop d’éléments tactiles pour la navigation.

Une impressionnante création que cette CLA 45, mais difficile de justifier ses 74 000 $ face à des rivales indirectes plus complètes.