(New York) Le constructeur automobile japonais Toyota a annoncé jeudi dans un communiqué un renforcement de ses infrastructures de production aux États-Unis, avec des investissements supplémentaires dans l’Indiana et le Kentucky.

Agence France-Presse

Grâce à une nouvelle enveloppe de 1,4 milliard de dollars, le groupe japonais porte ainsi à 8 milliards de dollars son investissement total dans l’Indiana – où il est présent depuis près de trente ans – afin « de préparer l’assemblage d’un tout nouveau VUS électrique 7 places » dans son usine de Princeton, à une date non précisée.

« Cet investissement va non seulement financer l’infrastructure de production pour ce tout nouveau véhicule électrique, mais il va aussi ajouter une chaîne de montage de blocs-batterie utilisant les batteries lithium-ion » fabriquées dans son usine de Caroline du Nord, a précisé le groupe.

Le site de l’Indiana, qui emploie plus de 7500 personnes et qui devrait en accueillir jusqu’à 340 de plus grâce à cette expansion, produit actuellement trois modèles de Toyota (Sienna, Highlander, Grand Highlander) et la TX de Lexus.

Par ailleurs, Toyota a annoncé un investissement de 1,3 milliard de dollars dans l’État limitrophe du Kentucky pour produire « un autre tout nouveau VUS électrique 7 places ».

Depuis 2021, le groupe japonais a annoncé son intention d’investir au total 18,6 milliards de dollars aux États-Unis, pour soutenir sa transition vers le véhicule électrique.

Pionnier des hybrides avec son modèle Prius, Toyota a longtemps freiné sur les voitures 100 % électriques. Il a fait part en 2021 de son intention de lancer quinze modèles tout électriques d’ici 2025.

Fin octobre, il a annoncé un investissement supplémentaire de 8 milliards de dollars, portant le total à près de 14 milliards, dans sa méga-usine de batterie en construction en Caroline du Nord. Elle aura une superficie équivalente à 121 terrains de football.

En 2021, le géant japonais avait annoncé avoir choisi la ville de Greensboro, dans cet État du sud-est des États-Unis, pour implanter son usine avec un investissement de 1,29 milliard de dollars et la création de 1750 emplois.

Il a ensuite accru plusieurs fois sa mise pour ce site – baptisé Toyota Battery Manufacturing – North Carolina (TBMNC) – pour atteindre désormais 13,9 milliards de dollars et plus de 5000 emplois créés. La production doit commencer en 2025.