(Pékin) Les géants chinois de l’automobile, engagés dans une guerre des prix acharnée, sont réunis jeudi à Pékin pour le salon automobile Auto China, rivalisant pour attirer de nouveaux clients et faire les gros titres au sein du plus grand marché de véhicules électriques du monde et à l’étranger.

La foule afflue jeudi dans le centre d’exposition qui accueille jusqu’au 4 mai l’évènement, d’ordinaire organisé tous les deux ans en alternance avec celui de Shanghai, mais qui n’a pas eu lieu depuis 2019 du fait de la pandémie.

Le marché chinois de l’électrique a explosé ces dernières années – représentant 69 % des ventes mondiales en décembre 2023, selon le cabinet Rystad Energy – et les constructeurs chinois s’attaquent désormais au marché international.

La qualité des produits proposés par les constructeurs chinois ces dernières années « s’améliore », a déclaré à l’AFP lors du salon William Li, directeur général de la marque Nio établie à Shanghai.

« Durant la première moitié d’avril cette année, les ventes (en Chine) de véhicules à énergie nouvelle ont dépassé les ventes de véhicules à carburant », a rapporté M. Li.

Plusieurs autres grands noms chinois du secteur ont pris la parole lors du salon, comme He Xiaopeng, directeur général de XPeng, et Lei Jun, patron de Xiaomi, tandis que les visiteurs déambulaient entre les stands et prenaient des photos des véhicules exposés.

M. Lei a été assailli par des légions d’admirateurs jeudi, désireux de suivre ses moindres mouvements sur les lieux de l’évènement.

Il existe pas moins de 129 marques de véhicules électriques en Chine, mais seulement 20 d’entre elles ont réussi à atteindre une part de marché nationale de 1 % ou plus, selon les données de Bloomberg.

« Optimiser l’expérience »

Les constructeurs chinois de véhicules électriques « considèrent la voiture beaucoup plus comme Apple considère le téléphone, l’iPad ou l’ordinateur portable. Ils cherchent à optimiser l’expérience », estime Daniel Kollar, en charge des questions de mobilité et d’automobile au sein du cabinet de conseil Intralink, précisant que « c’est ce que le consommateur chinois attend ».

Cela constitue un défi pour les entreprises étrangères tentant de se placer comme rivales sur le marché chinois.

« Des entreprises comme Volkswagen et Stellantis […] tentent d’adopter une approche du type “Si vous ne pouvez pas les vaincre, joignez-vous à elles », explique M. Kollar à l’AFP. « C’est pourquoi l’on voit apparaître des partenariats, comme avec XPeng. Elles pensent qu’elles sont derrière et que le meilleur moyen de se placer devant est de s’allier » à eux.

Parmi les marques les plus en vue du salon figure BYD (Build Your Dreams), géant de l’automobile et des batteries établi à Shenzhen.

BYD a battu Tesla au 4e trimestre 2023 pour devenir le premier vendeur de véhicules électriques au monde.

Tesla affirme avoir repris ce titre au premier trimestre cette année, mais BYD reste fermement en tête sur son marché national, avec un tiers des ventes, contre 8 % pour Tesla.

L’entreprise devrait dévoiler sa première camionnette électrique, le BYD Shark, lors du salon.

Les mastodontes traditionnels de l’automobile, qui ont du mal à faire face à la vague déferlante de concurrents chinois ces dernières années, sont également présents sur ce salon, alors que l’expansion rapide de la production chinoise de véhicules électriques inquiète les pays occidentaux, qui craignent pour l’avenir de leurs propres constructeurs.

Batteries et IA

La société chinoise CATL est aussi représentée à Pékin. Fondée en 2011 dans la ville orientale de Ningde, l’entreprise est le leader incontesté des batteries de véhicules électriques au niveau mondial.

CATL a répondu jeudi à l’une des principales critiques concernant l’automobile électrique, celle des longs temps de chargement qui limitent la mobilité, en dévoilant « Shenxing Plus », une batterie à recharge ultrarapide pouvant, selon la firme, regagner un kilomètre de déplacement pour chaque seconde de chargement.

XPeng, l’un des autres grands rivaux de Tesla sur le marché chinois, a annoncé un projet de déploiement progressif à grande échelle de la conduite assistée de l’intelligence artificielle (IA) dans ses véhicules en mai.

« L’IA apprend les habitudes des conducteurs et peut ensuite imiter leur conduite » et améliorer la sécurité, a décrit He Xiaopeng de XPeng face au public en présentant X9, un sept places « si spacieux qu’il peut accueillir cinq vélos dans son coffre ».

Le poids lourd japonais Toyota a quant à lui annoncé jeudi qu’il allait s’associer avec le géant chinois du jeu vidéo et de la tech Tencent dans le domaine de l’IA pour tirer parti de l’appétit croissant des consommateurs chinois pour les fonctions avancées des voitures intelligentes.