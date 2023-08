L’auteur Éric Noël lance la saison de la salle Fred-Barry avec L’amoure looks something like you.

L’amoure looks something like you

La saison du Théâtre Denise-Pelletier s’ouvre avec la production de L’amoure looks something like you, une pièce d’Éric Noël, à la fois poème dramatique et journal intime. L’auteur dirige une lecture-performance qui met en vedette un interprète différent chaque soir, issu la communauté LGBTQ+. Le récit se déroule au printemps 2020, au début de la pandémie, alors qu’un rorqual se perd dans le Saint-Laurent jusqu’aux berges de Montréal ! « Une personne non binaire, prise dans son appartement dû au confinement, s’éprendra d’amour pour ce rorqual. » Un amour métaphorique et ancré « au confluent de ce qui nous rattache ou non aux territoires du genre, du vivant et du rituel ».

Une production d’Exlibris, à la salle Fred-Barry, dès le 29 août.

Hidden Paradise

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La metteure en scène et interprète Alix Dufresne sera au Prospero.

Pour la reprise de ce bijou de spectacle créé il y a cinq ans avec Marc Béland, Alix Dufresne sera accompagnée du danseur et comédien Frédéric Boivin. Son sujet, l’évasion fiscale, est tiré d’une entrevue du philosophe et économiste Alain Deneault, au micro de Marie-France Bazzo sur ICI Première. Les deux interprètes écoutent les propos et transforment ce pamphlet radiophonique en une chorégraphie ludique et puissante. « Une partition à la fois étrange, clownesque et virtuose, en guise de protestation à une gigantesque frasque économique tolérée, une escroquerie légalisée », résume le communiqué.

Du 5 au 16 septembre, au Prospero (salle principale).

Les étés souterrains

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La metteure en scène Édith Patenaude et la comédienne Guylaine Tremblay sur la scène de La Licorne, en mars 2021

Créé en mars 2021, en jauge réduite à cause de la pandémie, ce spectacle a rapidement affiché complet. Premier solo de Guylaine Tremblay, Les étés souterrains a été écrit spécialement pour la populaire comédienne par l’auteur Steve Gagnon. La pièce est reprise cet été d’abord à Québec, puis à La Licorne pour une douzaine de représentations. Édith Patenaude signe la mise en scène de ce spectacle intime, tout en délicatesse, où la parole de Gagnon et le talent de Tremblay sont en diapason.

Du 5 au 23 septembre, à La Licorne.

Deseo

PHOTO CAMILLE TELLIER, FOURNIE PAR LA PRODUCTION La metteure en scène Ximena Ferrer

La compagnie Singulier Pluriel propose avec Deseo une expérience théâtrale innovante, entre les murs de la Maison de la rue Fullum. Le lieu sera transformé en ancien bordel abandonné et converti en refuge pour cinq femmes prisonnières de leurs désirs. « Cinq femmes d’origines diverses et de différentes générations qui sont aussi des amantes errantes, prisonnières d’un bordel devenu refuge, qui les protègent du chaos et du désespoir du dehors », lit-on dans le communiqué. Deseo est dirigée par Ximena Ferrer et sera présentée devant 45 spectateurs.

Du 2 au 30 septembre, au 1955, rue Fullum, Montréal.

Dix-roues

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Le Théâtre La Bordée, à Québec

Après avoir présenté Les étés souterrains, le Théâtre La Bordée, à Québec, programme en formule 5 à 7 une courte pièce de Marie-Josée Godin. Intitulée Dix roues, elle est mise en scène par Mélissa Bouchard. Cette comédie dramatique est produite par le Théâtre pour pas être tout seul, qui « célèbre les corps faits dans de grands moules ». Avec Marie-Josée Godin et Lorenzo Somma.

Jusqu’au 15 septembre, à La Bordée.