La dramaturge québécoise Mishka Lavigne compte parmi les quatre finalistes pour le Prix Siminovitch, plus prestigieuse récompense du milieu théâtral au pays.

Basée à Gatineau, Mishka Lavigne a déjà remporté à deux reprises le Prix du Gouverneur général pour les pièces Havre (en 2019) et Copeaux (en 2021). Elle a aussi traduit de nombreux textes littéraires ou dramatiques, notamment ceux signés par Karen Hines, Lorraine Hansbury, Lorena Gale, Reneltta Arluk et Dominique Morriseau.

Les autres mises en nomination sont d’bi. young anitafrika (de Brampton, Ontario), Berni Stapleton (de St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador) et David Yee (de Toronto, Ontario).

Le président du jury du Prix Siminovitch 2023, Guillermo Verdecchia, a déclaré par communiqué : « Les artistes finalistes nous ont paru à la fois profondément attentifs au langage et très conscients des possibilités particulières qu’offre la performance théâtrale. Chaque artiste a développé une voix et une pratique uniques et poursuit sans relâche des questions et des préoccupations esthétiques distinctives. Les artistes finalistes sont des leaders reconnus et célébrés dans leur communauté, réalisant un travail exceptionnel et passionnant qui provoque et ravit le public. »

Le nom du ou de la gagnante sera dévoilé le 4 décembre. Outre la bourse principale, d’une valeur de 75 000 $, une somme de 25 000 $ sera remise à un artiste émergent choisi par le lauréat.

Notons que la dramaturge, metteure en scène et interprète Marie Brassard a remporté le prix en 2022.