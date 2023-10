Le Québécois Éric Chacour et son roman Ce que je sais de toi font désormais partie des deuxièmes sélections de deux prix littéraires prestigieux en France, soit le Femina et le Renaudot, qui a dévoilé sa liste jeudi.

Neuf titres sont encore en lice pour le prix Renaudot, dont L’enragé, de Sorj Chalandon (Grasset), Panorama, de Lilia Hassaine (Gallimard), Western, de Maria Pourchet (Stock), et Sur la dalle, de Fred Vargas (Flammarion).

Ce que je sais de toi est le premier roman d’Éric Chacour, né à Montréal de parents égyptiens. Il y raconte le destin de Tarek, médecin dans Le Caire des années 1980 qui sera poussé à l’exil, et a été publié en janvier au Québec chez Alto. Il est arrivé troisième dans les romans les plus vendus dans le cadre du mouvement Le 12 août, j’achète un livre québécois. En France, il est paru le 24 août chez l’éditeur Philippe Rey et il a déjà remporté le prix Première Plume, qui vise à mettre en avant les auteurs émergents.

Les finalistes du Femina seront dévoilés le 24 octobre et le lauréat sera annoncé le 6 novembre. Pour le Renaudot, le dévoilement des finalistes est prévu pour le 26 octobre et celui du lauréat, le 7 novembre, chez Drouant, à Paris, avec celui du Goncourt.