Le suspense croît autour de Kevin Lambert et son roman Que notre joie demeure, qui a été retenu lundi parmi les quatre finalistes du prix Décembre alors qu’on saura ce mardi s’il est sélectionné dans la deuxième liste du Goncourt.

Parmi les autres finalistes du prix Décembre figurent les romans Triste tigre, de Neige Sinno (P. O. L), Proust, roman familial, de Laure Murat (Robert Laffont), et Strange, de Geneviève Damas (Grasset). Le prix, remporté l’an dernier par Lola Lafon pour Quand tu écouteras cette chanson (Stock), sera remis le 31 octobre prochain à Paris.

Outre le Goncourt, l’écrivain québécois est notamment en lice pour le prix Médicis, le Goncourt des lycéens et le prix Blù – Jean-Marc Roberts pour son troisième roman, paru au Québec l’an dernier chez Héliotrope et cet automne dans l’Hexagone, chez l’éditeur Le Nouvel Attila. Il fait aussi partie des 11 titres sélectionnés pour le Prix de la page 111.

Que notre joie demeure, qui raconte la tourmente dans laquelle atterrit une architecte de renommée internationale accusée d’accélérer l’embourgeoisement des quartiers, a fait couler beaucoup d’encre au cours des mois, et ce, non seulement en accumulant les possibilités de remporter un prix littéraire prestigieux de l’autre côté de l’Atlantique. Au Québec, le roman avait été au cœur d’une controverse impliquant François Legault, l’été dernier, le premier ministre s’étant valu des critiques acerbes de l’auteur après l’avoir complimenté pour son livre. Puis, début septembre, Kevin Lambert a de nouveau été au centre d’une controverse après sa sélection au Goncourt, critiqué cette fois-ci par l’écrivain français et Goncourt 2018 Nicolas Mathieu qui lui reprochaient d’avoir eu recours à une lectrice sensible dans le processus de relecture de son roman.

Prix de la meilleure thèse 2023

Kevin Lambert a par ailleurs reçu la semaine dernière le Prix de la meilleure thèse 2023, remis par l’Université de Montréal à des doctorants qui « se sont nettement démarqués dans leur secteur d’études ». L’écrivain a été remarqué pour sa thèse qui comprend son roman Que notre joie demeure de même que le texte Rater mieux : essai sur le fantasme en création. Trois autres étudiants ont également reçu le prix dans leur domaine d’études : Jérémie Provost, en sciences de la santé, Morgan Botrel, en sciences naturelles et formelles, et Éliane Thouin, en sciences sociales. Les lauréats remportent une bourse de 1500 $.