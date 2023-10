Du 1er au 12 novembre, le Festival de films francophones Cinemania présentera une centaine de films, dont certains en première québécoise, canadienne, nord-américaine ou internationale, et recevra une centaine d’invités de marque. Aperçu d’une riche programmation.

Manon Dumais La Presse

Après avoir eu l’honneur d’ouvrir la Quinzaine des cinéastes à Cannes, Cédric Kahn viendra présenter Le procès Goldman à la soirée d’ouverture de Cinemania, le 1er novembre. Mettant en vedette Arieh Worthalter, ce drame social nous plonge dans les coulisses d’un procès ayant divisé la France en 1975, celui de Pierre Goldman, Juif laïque et militant d’extrême gauche accusé d’avoir tué deux pharmaciennes lors d’un braquage. Le réalisateur accompagnera également son film Making of, où il dirige Denis Podalydès dans la peau d’un réalisateur qui essaie de tourner un documentaire sur des ouvriers voulant sauver leur usine.

En guise de film de clôture, Cinemania propose Second tour, comédie dramatique de et avec Albert Dupontel, où une journaliste politique affectée aux sports (Cécile de France) enquête sur le passé trouble du favori de la course présidentielle, un richissime héritier sans expérience politique. Au cours de la cérémonie de clôture, six récompenses seront distribuées, dont le nouveau Prix du jury Marc-André-Lussier, remis au film coup de cœur du jury en l’honneur du regretté critique de La Presse.

Formé par les réalisatrices Geneviève Albert et Manon Barbeau, les actrices Anne-Élisabeth Bossé et Sophie Moussel ainsi que le scénariste Éric K. Boulianne, le jury de la compétition officielle, nommée Visages de la francophonie, sera présidé par Emmanuelle Béart et Philippe Falardeau.

Par ailleurs, l’actrice française participera à une rencontre animée par Patrick Fabre, tandis que le cinéaste québécois s’entretiendra avec Jacques Beauchamp après la projection de sa série documentaire Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Anne-Élisabeth Bossé

Parmi les films québécois en compétition, mentionnons Le successeur, thriller de Xavier Legrand campé dans l’univers de la mode, mettant en vedette Marc-André Grondin et Anne-Élisabeth Bossé ; Sucré seize, film-essai d’Alexa-Jeanne Dubé d’après la pièce de Sophie Bastien ; Tu ne sauras jamais, film engagé de Robin Aubert en hommage aux résidants, aides-soignants et bénévoles des CHSLD ; et Les rayons gamma, fresque sociale naviguant entre le documentaire et la fiction où Henry Bernadet donne la parole à des jeunes du quartier Saint-Michel.

Du côté des documentaires en compétition, notons Par cœurs, dans lequel Benoît Jacquot suit Isabelle Huppert et Fabrice Luchini au Festival d’Avignon ; Je suis la France, suite de témoignages de proches de victimes de violences policières recueillis par Sarah El Altar ; et Viva Varda !, portrait de la grand-mère de la Nouvelle Vague de Pierre-Henri Gibert.

De la grande visite

Plusieurs réalisateurs accompagneront leur film au cours des 12 jours de festivités. Ainsi, Stéphane Brizé, qui nous a habitués à de poignants drames à saveur sociale, assistera à la projection de Hors saison, romance où Guillaume Canet incarne une star de cinéma qui renoue avec une ancienne flamme. En plus de présenter Je verrai toujours vos visages, film choral avec Leïla Bekhti et Adèle Exarchopoulos, Jeanne Herry participera à des discussions sur la justice réparatrice.

PHOTO GABRIEL BOUYS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Guillaume Canet, Stéphane Brizé et Alba Rohrwacher sur le tapis rouge à la Mostra de Venise à l’occasion de la présentation de Hors saison

Viendront également présenter leur nouveau film Valérie Donzelli, qui dépeint une relation toxique entre Virginie Effira et Melvil Poupaud dans L’amour et les forêts, d’après le roman d’Éric Reinhardt ; Yolande Moreau, qui signe La fiancée du poète, où elle incarne une femme qui retrouve l’amour de sa vie ; et Catherine Corsini, qui conjugue traumas du passé et insouciance de l’adolescence sur fond de paysage paradisiaque dans Le retour.

Karin Viard sera pour sa part très occupée, puisqu’elle assistera aux projections de Magnificat, de Virginie Sauveur, de Nouveau départ, de Philippe Lefebvre, et d’Une nuit, de et avec Alex Lutz. L’actrice participera également à une discussion animée par Patrick Fabre sur la comédie au cinéma avec l’acteur Antoine Bertrand.

Après le Luxembourg, c’est la Suisse qui sera à l’honneur de cette 29e édition. Dans ce volet consacré au cinéma helvète, on présentera Ma vie de courgette, de Claude Barras, et Marco De Blois profitera de l’occasion pour animer une table ronde sur le cinéma d’animation.

On rendra aussi hommage à Léa Pool, la plus québécoise des cinéastes suisses, à qui Ariel St-Louis Lamoureux a consacré un court métrage documentaire, Léa devant la caméra.

Enfin, le court métrage ne sera pas en reste à Cinemania avec une sélection internationale et une sélection québécoise, laquelle fera l’objet d’une grande soirée du court québécois animée par Jason Béliveau. Quant aux cinéphiles aspirants cinéastes, ils seront invités à créer des courts métrages inspirés de classiques du cinéma américain avec la signature de cinéastes de la francophonie lors de la soirée Kabaret KINO.