Kingdom of the Planet of the Apes grimpe en tête du box-office

(Los Angeles) Kingdom of the Planet of the Apes, dernier volet en date de la saga simiesque de science-fiction, a grimpé en tête du box-office nord-américain pour son premier week-end dans les salles, a indiqué dimanche le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Avec 56,5 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche, le film des studios 20th Century obtient l’un des meilleurs résultats de l’année dans les cinémas américains et canadiens.

« C’est un excellent début pour le 10e épisode d’une franchise de films d’action », a estimé David Gross du cabinet Franchise Entertainment Research, précisant en outre que les recettes à l’international étaient « excellentes ».

L’histoire de Kingdom of the Planet of the Apes se déroule trois siècles après le volet précédent, War For The Planet Of The Apes, dans un monde désormais totalement contrôlé par les primates parlants, tandis que des humains réduits à l’état sauvage survivent en marge de la civilisation.

A la deuxième place, le film d’action The Fall Guy a trébuché, n’atteignant que la moitié des recettes de son premier week-end dans les salles, avec seulement 13,7 millions de dollars.

Le long métrage de David Leitch, librement inspiré d’une série télévisée des années 1980 (The Unknown Stuntman), montre Ryan Gosling en cascadeur chevronné qui doit se remettre d’une grave blessure contractée lors d’un tournage afin de sauver une ancienne conquête, incarnée par la Britannique Emily Blunt, d’une menace mystérieuse mais bien réelle.

Challengers, la romance à base de tennis portée par Zendaya en tête d’affiche, est une nouvelle fois à la troisième place avec 4,7 millions de dollars. L’actrice et chanteuse américaine de 27 ans incarne dans ce drame subversif une prodige du tennis au centre d’un triangle amoureux, dans lequel rivalité, amitié et amour s’entremêlent.

Le film d’horreur Tarot pointe au quatrième rang cette semaine avec 3,5 millions de dollars, dépassant déjà en deux semaines d’exploitation son budget de huit millions de dollars.

Le long métrage Godzilla x Kong: The New Empire ferme la marche du top 5, avec 2,5 millions de dollars. L’immense reptile et le célèbre gorille combattent cette fois côte à côte.

Le reste du top 10