Un nouveau tandem à la direction du Quat’Sous

Le conseil d’administration du Théâtre de Quat’Sous a annoncé mercredi la nomination de Catherine Vidal et de Xavier Inchauspé à sa codirection générale. Ils seront coresponsables de la direction artistique et administrative du théâtre, succédant à Olivier Kemeid et France Villeneuve, qui assuraient ensemble la direction générale du Quat’Sous, depuis 2016.