Parce que l’été est aussi un bon moment pour aller au théâtre. Suggestions.

Le père Noël est une ordure

Ce classique du théâtre et du cinéma français débarque sur les planches dans sa version québécoise. Le local de SOS Amitié reste toutefois le lieu de toutes les absurdités pour les bénévoles Pierre et Thérèse, pris entre le voisin bulgare (et son klug), le travesti en pleine crise existentielle et les appels répétés d’un obsédé. La distribution de haut calibre rassemble Jean-Michel Anctil, Josée Deschênes, Mario Jean, Brigitte Lafleur, Pierre-François Legendre et Claude Prégent. André Robitaille signe la mise en scène. À la Maison des arts Desjardins de Drummondville, du 30 juin au 19 août.

La cuisine de Yannicko

PHOTO PIERRE MANNING, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Dans La cuisine de Yannicko, les couteaux volent bas…

Un chef devenu star des médias qui multiplie les livres de recettes et qui cuisine avec des chaudrons à son nom. Ça vous dit quelque chose ? Chose certaine, c’est le personnage au cœur de la nouvelle pièce de Pierre Huet et Louis Saia (qui signe aussi la mise en scène). Cette satire est plantée dans le studio d’enregistrement de l’émission La cuisine de Yannicko, là où les couteaux bien affûtés volent bas ! Bobby Beshro, Sylvie Moreau, Claude Tremblay, France Parent, Émile Dufour et Joanie Guérin partageront la scène. Au Théâtre du Vieux-Terrebonne, du 28 juin au 5 août.

Le placard

PHOTO JOE ALVOEIRO, FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS JEAN-BERNARD HÉBERT La distribution du Placard, pièce du Français Francis Veber

L’inimitable François Pignon, personnage central du Dîner de cons, est de retour ! Cette fois, il sévit dans la pièce Le placard. Discret comptable sur le point d’être congédié, François Pignon décide – pour faire tourner le vent en sa faveur – de propager la fausse rumeur de son homosexualité. Et le stratagème fonctionne ! Autour de Sébastien Dodge, qui incarne Pignon, sont rassemblés six autres comédiens, dont Raymond Bouchard et Hugo Giroux. La mise en scène est signée Alain Zouvi. Au Théâtre de Rougemont du 29 juin au 5 août et au théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts du 9 au 19 août.

Grandeur minimale requise

PHOTO FRANÇOIS LARIVIÈRE, FOURNIE PAR LE PETIT THÉÂTRE DU NORD Sébastien Gauthier et Louise Cardinal, qui étaient du spectacle En cas de pluie, aucun remboursement, seront de retour dans la pièce Grandeur minimale requise.

Simon Boudreault fait revivre ses truculents personnages imaginés pour la pièce En cas de pluie, aucun remboursement, présentée en 2015. Un nouveau patron très particulier vient d’être nommé au parc d’attractions Le Royaume du Super Fun, ce qui va provoquer une série de manigances chez les employés bien décidés à s’en débarrasser. Luc Bourgeois, Louise Cardinal, Sébastien Gauthier, Mélanie St-Laurent et trois autres interprètes font partie de la distribution. Au Petit Théâtre du Nord, à Boisbriand, du 22 juin au 26 août.

Silence on tourne

PHOTO JULIEN FAUGERE FOURNIE PAR LE THÉÂTRE GILLES-VIGNEAULT Le décor de la pièce Silence on tourne est planté dans l’univers du cinéma.

À quoi ressemble un tournage de film qui tourne au vinaigre ? Pour le savoir, cap sur le Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme, où sera présentée la comédie Silence on tourne, signée par les Français Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras. Le spectacle interactif – les spectateurs agissent comme figurants au tournage – est adapté en version québécoise par Emmanuel Reichenbach et mis en scène par Charles Dauphinais. Neuf interprètes, dont Claudine Mercier, Catherine Proulx-Lemay et Roger Léger, partageront la scène. Du 23 juin au 12 août.

Des reprises

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR JUSTE POUR RIRE La pièce Mama propose un huis clos drôle et émouvant au cœur d’une famille québécoise d’origine arabe.

Fortes de leur succès lors de la création, certaines pièces sont de retour cet été. C’est le cas de Mama, présentée chez Duceppe du 14 au 29 juillet dans le cadre de Juste pour rire. Dans cette œuvre très touchante, 12 femmes d’origine arabe veillent le patriarche de la famille, partageant confidences, mais aussi rires. Le dîner de cons revient en force avec une tournée estivale qui passera par L’Assomption, Québec, Saguenay, Gatineau et Brossard. La pièce Pédalo, huis clos sur l’eau mettant en vedette Stéphane E. Roy et Marc Fournier, s’arrêtera dans cinq salles à travers le Québec, notamment à Rougemont.