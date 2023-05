Grâce aux plateformes, l’été n’est plus la saison où on peut dire : « Il n’y a rien à la télé. » Voici 10 titres qu’on attend pour toutes sortes de raisons… bonnes et mauvaises !

Premier trio | 1er juin | ICI Tou.tv Extra

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Constance Munger dans Premier trio

Cinq ans plus tard, on n’a toujours pas digéré l’annulation de Demain des hommes après une seule saison. Malgré ce trouble de stress post-traumatique autodiagnostiqué, on veut bien donner une chance à Premier trio, une nouvelle série située dans l’univers du hockey junior. Destinée aux 9-13 ans, cette comédie dramatique relate le parcours de Chloé (Constance Munger), une joueuse étoile invitée au camp de sélection d’une équipe bantam AAA masculine. Comme on pouvait s’y attendre, son arrivée bouleversera l’ordre établi au sein du club, et certains joueurs lui feront la vie dure. (Les 13 épisodes suivants seront mis en ligne le 6 juillet.)

The Idol | 4 juin | Crave

PHOTO YARA NARDI, REUTERS Lily-Rose Depp et Abel Tesfaye (The Weeknd) posent pour les photographes à Cannes.

Présentée en avant-première mondiale à Cannes, la nouvelle offrande du créateur d’Euphoria sème d’ores et déjà la controverse, notamment en raison d’un reportage du Rolling Stone qui faisait état d’un plateau de tournage « chaotique ». La série de six épisodes, qui raconte l’histoire d’amour malsaine entre Joss, une chanteuse pop en perte de vitesse, et Tedros, un gourou/gérant de bar, comporterait des scènes de violence physique et sexuelle. Autre détail à mentionner : ses deux vedettes principales sont Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, et Abel Tesfaye, alias The Weeknd.

Villeneuve Pironi | 12 juin | Crave

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Le documentaire Villeneuve Pironi

En marge du Grand Prix du Canada à Montréal, Crave propose ce documentaire de 90 minutes réalisé par Torquil Jones (14 Peaks, Nothing Is Impossible) qui examine la rivalité entre Gilles Villeneuve et Didier Pironi, un pilote automobile français. Au programme : des images d’archives et Jacques Villeneuve, Alain Prost et Jackie Stewart en entrevue, tout comme des membres des deux familles et d’anciens collègues chez Ferrari. La plateforme continuera d’exploiter la thématique F1 en mettant en ligne des productions comme Rapide et dangereux 9 : La saga, Lamborghini : l’homme derrière la légende, ainsi que Pimp My Ride et Bullet Proof en version française.

Je vous salue salope | 13 juin | Vrai

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Sorti en salle en septembre dernier, puis présenté sur ICI Télé en décembre, le documentaire Je vous salue salope : la violence au temps du numérique examine la violence faite aux femmes sur l’internet. Les réalisatrices Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist y suivent Laura Boldrini, femme politique harcelée en Italie, Kiah Morris, politicienne afro-américaine du Vermont ayant reçu des menaces de l’extrême droite, Marion Seclin, youtubeuse française qui a été la cible de dizaines de milliers de messages sexistes, Laurence Gratton, jeune enseignante québécoise harcelée depuis cinq ans, et Glen Canning, père de Rehtaeh Parsons, cette adolescente qui s’est suicidée lorsque des images du viol qu’elle a subi sont devenues virales.

Amy Schumer : Emergency Contact | 13 juin | Netflix

PHOTO ELIZABETH SISSON, FOURNIE PAR NETFLIX Amy Schumer

Amy Schumer s’est faite discrète au cours des dernières années. Du moins, sur notre radar. Il faut dire qu’on n’a pas (encore) regardé Life & Beth, sa série sur Disney+. Quoi qu’il en soit, on est heureux de renouer avec l’humoriste dans cette captation d’un spectacle qu’elle a donné au Orpheum Theatre de Los Angeles. Il s’agit du troisième one-woman show de l’auteure et actrice proposé par Netflix après The Leather Special en 2017 et Growing en 2019. Dans un communiqué, la plateforme parle d’un spectacle dans lequel l’actrice et auteure s’exprimera sans censure. On n’en attend pas moins d’elle.

And Just Like That… | 22 juin | Crave

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Est-ce qu’on a aimé And Just Like That..., cette suite de Sex And The City sans Samantha (Kim Cattrall) ? Pas du tout. Est-ce qu’on a quand même hâte de voir la deuxième saison ? Oui, mais surtout pour pouvoir la critiquer après chaque épisode. Et d’après l’aguiche des 11 nouvelles heures attendues au cours des trois prochains mois, les séances de chialage promettent d’être longues. Le retour d’Aidan sent le désespoir à plein nez. La mort de Big (Chris Noth) avait l’avantage de propulser Carrie (Sarah Jessica Parker) dans une toute nouvelle direction. Les auteurs n’oseront quand même pas faire un pas en avant et deux en arrière... du moins, on l’espère.

La robe | 27 juin | Vrai

PHOTO HUGO B. LEFORT, FOURNIE PAR VRAI Craig Major et Emmanuelle Rochon dans La robe

Parce que c’est l’été et qu’on a besoin de légèreté, la plateforme de Québecor propose cette série docuréalité qui met de l’avant le travail des stylistes Emmanuelle Rochon et Craig Major. Dans chaque épisode, les deux jouent du coude pour dénicher LA robe d’un ou d’une candidate pour une occasion spéciale : bal de finissants, mariage, etc. Des proches des concurrents (une amie un peu trop honnête, un mari ému aux larmes...) assistent aux essayages et commentent les tenues. Au bout du compte, comme dans Vendre ou rénover, l’une des deux options l’emportera. Une réalisation de Vanessa Cournoyer (Un souper presque parfait, À table avec mon ex) produite par Sphère Média (Le restaurant, Combien tu m’aimes ?).

Jack Ryan | 30 juin | Prime Video

PHOTO ATTILA SZVACSEK, FOURNIE PAR PRIME VIDEO John Krasinski dans Jack Ryan

Six épisodes, et c’est fini. Après quatre saisons, le héros de Tom Clancy plie bagage. Du moins, dans cette incarnation télé menée par l’acteur John Krasinski. On se rappelle qu’avant d’être transposées au petit écran, les aventures de Jack Ryan ont fait l’objet de cinq films mettant en vedette quatre acteurs différents : Alec Baldwin (The Hunt for Red October en 1990), Harrison Ford (Patriot Games en 1992 et Clear and Present Danger en 1994), Ben Affleck (The Sum of All Fears en 2002) et Chris Pine (Jack Ryan : Shadow Recruit en 2014). Dans cette ultime saison, la CIA s’intéresse aux cartels de drogue, aux organisations terroristes, ainsi qu’aux conspirationnistes. Petit menu.

Black Mirror | Juin | Netflix

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

On s’est ennuyé des univers cauchemardesques de Black Mirror. Et pour cause : la dernière saison remonte à 2019. Série d’anthologie dystopique explorant les conséquences effrayantes des technologies, cette création du satiriste britannique Charlie Brooker alterne entre horreur, science-fiction et thriller. Mise en ligne récemment, son aguiche laisse présager une suite sombre, violente et tordue et, d’après un communiqué de Netflix, les nouveaux épisodes sont « imprévisibles » et « inclassables ». Salma Hayek, Annie Murphy (Schitt’s Creek), Kate Mara (House of Cards), Michael Cera (Superbad) et Aaron Paul (Breaking Bad) figureront au générique.

Only Murders in the Building | 8 août | Disney+

PHOTO CRAIG BLANKENHORN, FOURNIE PAR HULU Steve Martin, Selena Gomez et Martin Short dans Only Murders In The Building

L’improbable trio reprend du service, mais cette fois avec l’aide d’une actrice méconnue nommée Meryl Streep. Comme promis, la comédienne oscarisée figurera au générique des nouveaux épisodes des aventures de Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) et Mabel (Selena Gomez), trois New-Yorkais amateurs de documentaires criminels (communément appelés true crime) qui tentent d’élucider des crimes qui surviennent dans leur complexe d’appartements de l’Upper West Side. Aucune bande-annonce n’a encore été diffusée, mais l’avant-goût de 30 secondes mis en ligne l’hiver dernier laisse présager d’autres rires, surprises et moments de suspense.