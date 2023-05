Que faut-il regarder sur Netflix ? Voici quelques idées tirées du vaste catalogue de la plateforme.

La Presse

La reine Charlotte : un chapitre Bridgerton

J’ai préféré La reine Charlotte aux deux chapitres officiels de La chronique des Bridgerton, qui découlent de la saga littéraire de Julia Quinn. C’est moins Harlequin, plus contemporain, avec un propos politique et féministe plus fort, pas du tout rasoir. Hugo Dumas

Beef

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

C’est délicieux et le ton de cette série oscille brillamment entre l’humour sombre et le comique léger. Les dix épisodes d’une trentaine de minutes de Beef, offerts en français sous le titre d’Acharnés, se dévorent en un week-end. C’est la série dont tout le monde parle et vous voulez vraiment vous joindre à cette discussion. Hugo Dumas

The Diplomat

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

On suit la carrière de Keri Russell avec attention depuis Felicity. Dans The Diplomat, l’actrice y campe Kate Wyler, la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni, qui entre en poste en pleine crise internationale… et matrimoniale. Un drame politique riche en rebondissements et solide sur toute la ligne, qui parle des relations tortueuses, entre pays et entre conjoints. Marc-André Lemieux

The Night Agent

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Plus ou moins crédible, le scénario inspiré du roman de Matthew Quirk est néanmoins efficace : on suit un agent subalterne du FBI ( Gabriel Basso ) plongé au cœur d’un complot dangereux, qui doit protéger une jeune femme ( Luciane Buchanan ) des gens ayant assassiné sa tante et son oncle. Sortie le 23 mars, la première saison connaît un succès tellement fulgurant qu’une suite a déjà été annoncée pour 2024. Marc-André Lemieux

Luther – The Fallen Sun

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Luther : The Fallen Sun est par moments grossier et exagéré, mais demeure un thriller haletant et assez imprévisible, même si on peut deviner l’issue des éléments principaux de l’intrigue. La caméra dynamique, le montage nerveux et la musique anxiogène contribuent à faire grimper la tension. Idris Elba ne se glissera peut-être jamais dans le smoking de James Bond, mais on serait heureux de le voir jouer John Luther encore longtemps. Pascal LeBlanc

Emily in Paris, saison 3

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos