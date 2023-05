Quels sont les incontournables à regarder sur Crave ? Inspirez-vous des idées de nos journalistes.

La Presse

Bon matin Chuck !

Ça peut sembler cliché sur papier, mais ça ne l’est pas. Bon matin Chuck fait des clins d’œil au monde de la télévision sans toutefois en faire le cœur de ses préoccupations. Les épisodes parlent de dépendance et de réhabilitation avec humour et sensibilité. Hugo Dumas

Minions 2 : Il était une fois Gru

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Ce cinquième opus de la franchise prend ses distances avec ses prédécesseurs tout en misant (mais pas trop) sur les sympathiques personnages aux salopettes bleues. À ce chapitre, il ne faut pas se fier aux bandes-annonces du film d’animation, qui laissent craindre le pire aux pauvres parents en surexposant la bêtise des Minions. La présence de ces derniers est beaucoup mieux dosée dans le long métrage, qui s’avère fort divertissant. Danielle Bonneau

Whitney Houston : I Wanna Dance with Somebody

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Hollywood nous a donné son lot de films biographiques. Bien plus qu’il n’en faut. Les biopics vraiment réussis sont toutefois plus rares. Heureusement, I Wanna Dance with Somebody, qui dépeint la vie et la carrière de Whitney Houston, compte parmi ceux qui se démarquent par leur sensibilité, leur souci du réalisme, leur rejet du sensationnalisme et, surtout, leur portrait à la hauteur du sujet. Marissa Groguhé

Évincés : Les aînés contre-attaquent

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Vous avez peut-être l’impression de tout savoir sur l’affaire Mont-Carmel, cette résidence pour aînés de Montréal peuplée de locataires qu’un promoteur immobilier tente de chasser. Eh bien non. Il s’agit d’une histoire triste, choquante et inspirante, surtout lorsqu’on décrit la résistance du groupe. Un autre fait vécu qui pourrait faire l’objet d’une adaptation cinématographique… à condition qu’il connaisse une fin hollywoodienne… Marc-André Lemieux

Love and Death

Inspirée d’un fait divers, cette minisérie dramatique écrite par David E. Kelley (Big Little Lies) et réalisée par Lesli Linka Glatter (Homeland, Mad Men) raconte l’histoire de Candy (excellente Elizabeth Olsen), une mère au foyer d’une petite ville du Texas, qui décide d’amorcer une relation extraconjugale avec Allan (Jesse Plemons), le conjoint d’une bonne amie. Oups. Cette affaire tortueuse connaîtra une fin tragique et violente. On l’apprend au premier épisode, dont l’action est située en 1980. Love and Death (Amour et mort) nous plonge ensuite, par l’entremise d’un retour en arrière, dans l’esthétisme des années 1970, une décennie de macramés au mur, de couteaux électriques et d’airs des Bee Gees. Marc-André Lemieux

Désobéir : Le choix de Chantale Daigle

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La série d’époque Désobéir : Le choix de Chantale Daigle, qui se déroule entre novembre 1988 et décembre 1989, devient, hélas, une série bien de son époque, une époque où des luttes gagnées depuis près de 35 ans se renversent. C’est très bon, ce que l’équipe derrière cette production a minutieusement concocté, avec un souci du détail remarquable. Hugo Dumas L’affaire Chantale Daigle : le documentaire Pendant près d’une heure, l’ex-cheffe d’antenne de Noovo Noémi Mercier nous replonge dans cette période névralgique de 1989, au moyen d’images d’archives et d’entretiens éclairants, avec notamment des militantes, qui racontent en détail l’opération secrète qu’elles ont menée pour permettre à Chantale de traverser la frontière et d’obtenir son avortement à Boston, aux États-Unis. Marc-André Lemieux

Succession, saison 4

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos