Immense nouvelle dans le monde du théâtre québécois ! Une création de l’artiste pluridisciplinaire et comédienne autochtone Émilie Monnet sera à l’affiche cet été au Festival d’Avignon, le plus prestigieux rendez-vous des arts vivants en Europe.

En effet, son spectacle Marguerite : le feu a été retenu dans la première programmation de Tiago Rodrigues, metteur en scène et directeur du Festival d’Avignon. Dans cette œuvre, Mme Monnet fouille le passé esclavagiste de nos ancêtres pour faire ressurgir les heures sombres de la colonisation et des arrangements entre héritiers en Nouvelle-France.

« Je suis fébrile et très heureuse que la nouvelle sorte enfin », a commenté l’autrice, comédienne, metteuse en scène et activiste d’origine anichinabée. Jointe par La Presse, mercredi midi, Émilie Monnet dit accueillir avec « un grand honneur » cette invitation : « C’est le rêve de plusieurs artistes d’ici de voir son travail présenté à Avignon. Encore plus pour une femme autochtone. ».

De mémoire, seuls quelques hommes – Denis Marleau, Wajdi Mouawad, Dave St-Pierre – ont été parmi les rares artistes québécois ayant eu droit à une invitation officielle du célèbre Festival fondé par Jean Vilar. « J’ai très hâte de voir comment l’histoire va résonner avec le public français, ajoute Monnet. Ma pièce parle du devoir de mémoire. Or, pouvoir la jouer dans un lieu historique (la Cité des papes), entourée de vieilles pierres, c’est très porteur. »

Liberté et esclavage

YANNICK MACDONALD, FOURNIE PAR ESPACE GO Marguerite : le feu évoque, la production créée en mars 2022 à Espace Go.

Marguerite : le feu évoque le drame oublié de Marguerite Duplessis, une esclave autochtone qui a vécu, rue St-Paul, dans le Vieux-Montréal, au 18e siècle. Cette femme fut la première esclave à se battre pour obtenir sa liberté, en entamant un processus judiciaire contre les autorités en 1740. Or, elle sera envoyée dans une plantation en Martinique, où l’on perdra sa trace. Car « la mémoire collective est courte », déplore Émilie Monnet.

Le spectacle a été créé l’an dernier à l’Espace Go, où Monnet est artiste en résidence, dans une mise en scène de l’autrice et d’Angélique Wilke. Il fait partie d’une triade, avec une série balado, Marguerite : la traversée, et un parcours déambulatoire, Marguerite : la pierre, coproduit avec le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. C’est d’ailleurs ce dernier volet qui a été vu par la programmatrice d’Avignon, en mai dernier, et a donné envie à l’organisation de prendre contact avec la créatrice.

Le spectacle sera présenté au sein de la programmation « in », au Théâtre Benoît-XII à Avignon, du 7 au 11 juillet, avec Anna Beaupré Moulounda, Catherine Dagenais-Savard, Émilie Monnet, Tatiana Zinga Botao dans la distribution. L’équipe commence d’ailleurs les répétitions la semaine prochaine à l’Espace Go, à Montréal. L’autrice va adapter son texte pour contextualiser l’histoire pour un public européen.

Émillie Monnet va aussi présenter, le 12 juillet, une lecture théâtrale d’Okinum, sa précédente pièce sur les savoirs traditionnels et les conditions des femmes autochtones. Dans le splendide décor du Cloître du Palais des papes.

Le Festival d’Avignon, la 77e édition, se tiendra du 5 au 25 juillet 2023.