Ce ne sont pas des pièces de théâtre comme les autres. On ne les regarde pas en salle, mais plutôt en ligne. Par leur signature visuelle, elles ressemblent à des films. Dans la dernière année, la compagnie de théâtre jeunesse Youtheatre, en collaboration avec Télé-Québec, a lancé trois pièces numériques destinées aux adolescents. La plus récente création, Ce monde-là, met en scène Naïla Louidort et Rebecca Vachon dans un bouleversant face-à-face. Un affrontement qui parle de racisme, d’agression sexuelle, mais également d’écoute.

La pièce numérique Ce monde-là est unique en son genre. D’abord, par sa forme.

Deux caméras qui filment chacune l’une des protagonistes dans un impressionnant plan séquence de 37 minutes imaginé par la réalisatrice Véa.

Loin de la simple captation théâtrale, « c’est un film qui est basé sur une pièce de théâtre », décrit, avec justesse, Rebecca Vachon, qui y incarne Bijou, une adolescente populaire provenant d’un milieu privilégié.

Et, malheureusement, poursuit sa partenaire de jeu Naïla Louidort, Ce monde-là est aussi unique par son fond. Lorsqu’on lui demande ce qui l’a attirée dans le rôle de Neyssa, jeune immigrante d’origine haïtienne, l’actrice se désole que sa réponse soit évidente.

« C’est dommage que ce soit cette réponse-là, mais je pense que ça en dit beaucoup sur notre milieu. Ce qui m’a attirée, c’était de raconter l’histoire d’une jeune fille noire. […] Souvent, dans des projets, on va avoir des clins d’œil à sa culture, à ses origines, à ses référents, mais un espace où on l’écoute, où il y a une histoire, où l’on parle de son background, de sa famille, c’est tellement rare ! »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Naïla Louidort

« Ce sont des communautés qui sont là depuis je ne sais pas combien de temps, qu’on a invisibilisées », ajoute la comédienne qu’on a vue l’hiver dernier à la télévision dans L’empereur et Big Brother Célébrités.

Réalités différentes

Ce monde-là débute alors que Neyssa s’en prend physiquement à son amie Bijou dans un corridor de leur école secondaire. La bousculade qui se transforme en bagarre envoie les deux adolescentes en période de retenue. Pourquoi Neyssa en veut-elle à Bijou ? Qu’est-ce qui a provoqué cette explosion de colère ? On comprend au fil de la pièce que la jeune fille a vécu une agression sexuelle chez son amie sans que celle-ci s’en aperçoive.

Troublée par les révélations de Neyssa, Bijou tente de lui venir en aide en lui proposant des solutions.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Rebecca Vachon

« Pour Bijou, c’est difficile de comprendre la réalité de Neyssa, explique Rebecca Vachon. Ça me frappe quand elle dit : “On a juste à le dire aux cops.” Et que Neyssa répond : “Ben oui, parce que je suis exactement le genre de personne que les cops vont aider, moi.” »

« Les réalités sont différentes, ajoute Naïla Louidort. Il faut le reconnaître. Il faut en parler. »

Et se donner « l’espace pour entendre les réponses », poursuit-elle.

Fuir les stéréotypes

L’actrice s’est d’ailleurs impliquée dans le processus de réécriture de la pièce dont la version originale, In This World, a été imaginée par la Canadienne Hannah Moscovitch en 2008.

« Je voulais que les mises à jour soient réfléchies, senties, réelles, pas stéréotypées », explique la réalisatrice Véa, au sujet de cette nouvelle version traduite par Marilou Craft.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La réalisatrice Véa

Pour ce faire, l’équipe s’est posé de nombreuses questions. « Est-ce que c’est l’image de la femme noire toujours fâchée ? Est-ce que c’est le complexe du white savior ? Doit-on aller jusqu’à changer les partitions ? », énumère la réalisatrice.

Finalement, « ce qui était important, c’était que ce soit la parole d’une femme noire. Qu’une amie l’entende et qu’elle l’écoute », indique Véa.

Après avoir proposé maladroitement une multitude de solutions à Neyssa, c’est d’ailleurs ce que finit par faire Bijou : elle écoute le besoin de son amie, qui se blottit dans ses bras.

« Le résultat final, c’est qu’elles vivent ensemble, continue Véa. Elles s’entendent. [Bijou] dit : “Ça, c’est ta réalité. Je vais m’adapter. Je vais être avec toi.” »

« Je trouve que le théâtre, le cinéma, ça permet d’entrer en contact empathique avec des réalités différentes », ajoute Rebecca Vachon, que l’on a récemment vue sur scène dans Une maison de poupée, 2e partie.

Le trio espère que les adolescents qui verront la pièce profiteront de cette incursion dans le vécu d’une « jeune femme noire survivante » pour se poser des questions, autant sur le consentement que sur le racisme, et que celles-ci les pousseront à être plus à l’écoute. « J’espère que ça va les aider à réfléchir à ces sujets-là de façon sensible », résume l’interprète de Bijou.

Ce monde-là est offert sur le site de Télé-Québec