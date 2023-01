C’est le scénario truculent qu’a imaginé Jean-Philippe Baril Guérard dans Vous êtes animal, pièce dans laquelle il joue son propre rôle, menant une enquête sur le chargé de cours Charles Darwin, un Longueuillois qui a abandonné son doctorat à l’Université de Montréal avant de publier dans la controverse l’essai De l’origine des espèces.

Pour mener à bien son projet de « théâtre documentaire », Jean-Philippe Baril Guérard interroge – à la manière d’un journaliste – tous les proches de Darwin en se posant la question : jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour défendre nos idées ?

Évidemment, les questions sous-jacentes de Vous êtes animal sont : est-ce que cet ouvrage majeur sur la théorie de l’évolution et la sélection naturelle – sorti en 1859 – aurait pu être publié aujourd’hui ? Si oui, comment aurait-il été reçu ? Que ce soit dans les milieux universitaires, dans les médias ou plus largement dans le public.

Pendant toute la durée de la pièce, on se demande ce que le vrai Charles Darwin, le scientifique anglais, a vécu au moment de l’écriture, puis de la sortie de son essai. Jusqu’à quel point y a-t-il eu controverse ? Qui étaient ses opposants ? A-t-il pris des précautions ? Comment s’est-il défendu ? A-t-il perdu un enfant pendant l’écriture de son essai ?

Peut-être que des parallèles historiques auraient été amusants, question de faire la comparaison entre le Charles Darwin original et celui imaginé par Baril Guérard. Mais alors on se serait sans doute éloigné du propos de l’auteur.

La vérité est qu’en son temps, Darwin avait des opposants (dont l’Église), et qu’en parlant de sélection naturelle, même si son ouvrage traitait des animaux et de la survie des espèces les plus « adaptées » (contribuant ainsi à l’évolution), il n’y avait qu’un pas à faire pour appliquer ses théories aux humains. En pleine épidémie de scarlatine, c’était délicat…

Un humour sombre

Mais Jean-Philippe Baril Guérard pousse le délire beaucoup plus loin. Et le spectacle est des plus jouissifs.

C’est que les choses se corsent pour Charles Darwin. Depuis la publication de son ouvrage, une fronde s’organise contre lui à l’Université de Montréal. Et au bout d’un moment, le chargé de cours est dénoncé de toutes parts.

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE PETIT À PETIT Des interprètes de Vous êtes animal : Phara Thibault, Laurence Dauphinais, Isabeau Blanche et Lyndz Dantiste

La présidente de la Fédération étudiante (FAECUM) s’insurge contre l’idée d’une hiérarchie entre les êtres vivants ou encore le concept de supériorité génétique. Une étudiante en situation de handicap reçoit son ouvrage comme une gifle : elle ne serait donc pas adaptée à la vie !

Pensez au sort de la professeure de l’Université d’Ottawa Verushka Lieutenant-Duval, suspendue sans avoir été entendue pour avoir utilisé le mot commençant par un N (pour donner l’exemple d’un mot que s’est réapproprié une communauté), après avoir été dénoncée par une étudiante qui s’est sentie heurtée, et vous avez un peu le portrait de la situation.

Eh oui, Darwin est banni, chassé de l’université par des étudiants qui n’ont pas lu son livre, mais qui se sont sentis blessés. C’est dans l’air du temps. Il deviendra un ennemi public. Une menace pour l’humanité. Banni.

En fait, la vraie question que soulève Jean-Philippe Baril Guérard est non seulement : jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour défendre nos idées ? mais aussi : est-il encore possible aujourd’hui de défendre ses idées ? La vision du dramaturge, malgré les rires qui fusent par moments, est sombre.

Instrumentalisé par des relationnistes de haut niveau et une artiste pop mondialement connue, Darwin va faire un « spin » – on ne divulgâchera pas les détails ici – qui lui permettra de trouver une porte de sortie.

Pour mener cette production ambitieuse à bon port, Baril Guérard s’est entouré d’une formidable équipe d’acteurs, à commencer par Lyndz Dantiste, qui incarne un Charles Darwin en pleine… évolution. Laurence Dauphinais, Harry Standjofski, Phara Thibault et Isabeau Blanche complètent la distribution de la pièce.

Un mot sur la mise en scène inventive de Patrice Dubois, qui contient de belles pépites, avec entre autres la recréation des émissions radio et télé qui accueillent Charles Darwin, ou encore pour montrer les dérives complotistes d’animateurs ou de passants (notamment à l’endroit de l’ex-conjointe de Darwin). Bref, un formidable travail de mise en espace pour ce texte criant d’actualité, qu’on vous recommande vivement.