Nos journalistes ont déniché quelques perles à regarder sur Crave. Voici leurs suggestions.

The Gilded Age

Tout étincelle dans cette production charmante, des magnifiques costumes jusqu’au jeu des actrices, dont celui de la merveilleuse Christine Baranski (The Good Fight), qui reprend un rôle similaire à celui de l’inoubliable comtesse douairière Violet Crawley (Maggie Smith) de Downton Abbey. Malgré quelques crinolines qui retroussent, il s’agit de très bonne télévision, à la fois intelligente et divertissante. Hugo Dumas

Euphoria

Euphoria est à la fois superbe, enivrant et déprimant. Glauque, aussi. On regarde un seul plan et on sait tout de suite que nous entrons dans Euphoria avec ses maisons de banlieue surchargées aux murs en bois brun. Visuellement, elle demeure la plus belle télésérie en ondes présentement. Hugo Dumas

Peacemaker

Vulgaire, violent et vilain. Trois mots qui décrivent bien Peacemaker, personnage titre de la série dérivée du film The Suicide Squad, sorti l’été dernier. Cependant, après quatre épisodes, on réalise qu’il n’est peut-être pas si vilain. Peacemaker est une série audacieuse dans laquelle le sang gicle et les gros mots fusent, mais qui explore avec sincérité et humour la psyché de personnages imparfaits. Pascal LeBlanc

Femme, je te tue

C’est précisément en ces termes qu’est lancé chaque épisode de la docusérie choc Femme, je te tue, un titre aussi provocant que parlant, pour un sujet tout aussi remuant, animée par la comédienne et autrice Ingrid Falaise. Silvia Galipeau

And Just Like That

Les premiers épisodes d’And Just Like That n’ont pas été terribles, mais la série a pris du mieux en explorant des thèmes difficiles comme le deuil et l’alcoolisme. Oui, nos New-Yorkaises adorées ont vieilli, comme nous. C’est devenu une série dramatique sur des quinquagénaires qui, même si elles portent toujours de magnifiques vêtements, se sentent dépassées et démunies. La vie les a toutes rattrapées, comme nous. Hugo Dumas

Yellowjackets