La Presse

Don't Look Up

Après The Big Short et Vice, Adam McKay propose une satire truffée de gags efficaces, laquelle laisse néanmoins un goût amer tellement elle s’appuie sur un fond de vérité. Le cinéaste illustre comment la politisation de tous les enjeux, surtout ceux basés sur la science, et la désinformation relayée par les partisans de faits alternatifs mènent carrément l’humanité à sa perte. Marc-André Lussier

Cobra Kai

Lancée en premier temps sur YouTube en 2018, la série Cobra Kai, spin-off de la trilogie Karaté Kid, a été rachetée par Netflix. Depuis, on renoue avec un certain plaisir avec Daniel LaRusso et Johnny Lawrence (Ralph Macchio et William Zabka) qui ont pris des chemins bien différents. Gageons que vous ne pourrez pas vous contenter de regarder un seul épisode à la fois... Maryse Tessier

Emily in Paris

Emily in Paris, c’est de l’évasion bonbon, de la gratification instantanée et un anxiolytique numérique qui, le temps qu’Emily Cooper publie trois photos avec jeux de mots intégrés sur Instagram, nous extirpent complètement de nos problèmes pandémiques. Les reproches faits à Emily in Paris à propos de sa légèreté et de sa frivolité sont devenus ses plus grands atouts en cette période où notre presto collectif menace d’exploser à tout instant. Hugo Dumas

The Power of the Dog

Le retour à la réalisation d’un long métrage de Jane Campion après 12 ans d’absence ne pourrait être plus grandiose. Mettant en vedette Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst et Kodi Smith-McPhee, tous excellents, cette adaptation du roman de Thomas Savage emprunte le cadre du western pour proposer une histoire d’une grande profondeur psychologique. Avec finesse, sensibilité et sensualité, la réalisatrice de The Piano offre une œuvre d’une belle puissance évocatrice. Marc-André Lussier

Bridgerton

Croisement entre Gossip Girl et Downton Abbey, Bridgerton nous entraîne au sein de deux familles aristocratiques dans le Londres du début du XIXe siècle. Il y a les Bridgerton, il y a les Featherington et il y a la saison des bals mondains qui commence et qui met beaucoup de pression sur la jeune et romantique Daphné Bridgerton. Trouvera-t-elle son prince charmant dans cet univers rigide et réglé par une série de conventions hiérarchiques ? À écouter avant l'arrivée de la deuxième saison, le 25 mars prochain. Hugo Dumas

La main de Dieu