Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Le retour : La vraie nature

Pour lancer cette nouvelle saison de conversations intimistes au chalet, Jean-Philippe Dion reçoit – pendant une heure et demie – les membres du groupe Salebarbes : Jean-François Breau, Jonathan Painchaud, Éloi Painchaud, Kevin McIntyre et George Belliveau. Quant aux épisodes suivants, voici ce qu’on retient des trois minutes de bande-annonce : Faro continue d’assurer une présence canine, Dominic Paquet s’ouvre sur son père, Christine Morency pagaie avec plus ou moins d’aisance, quand Joe Bocan se balance, elle n’y va pas à moitié, Marie-Claude Savard et Dominique Anglade rejoignent le club non sélect des invitées qui auront versé des larmes au chalet, et l’ouverture d’une bouteille de bulles semble beaucoup insécuriser Clodine Desrochers.

TVA, dimanche à 21 h

Le coup de dés : Celebrity Name That Tune

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Randy Jackson et Jane Krakowski aux commandes du jeu musical Celebrity Name That Tune

Ceux qui s’ennuient de Fa si la chanter, ce quiz musical des années 1990 animé par Patrick Bourgeois et présenté à Radio-Canada, seront heureux d’apprendre que Fox a ressuscité son format original. Le concept est hyper simple : reconnaître une chanson à partir d’un nombre limité de notes. Sur papier, cette émission a tout pour plaire à l’amateur de musique en nous. Mais la plupart du temps, l’expérience s’avère frustrante. Les concurrents vedettes sont particulièrement mauvais (les producteurs font-ils exprès pour inviter des célébrités qui semblent n’avoir jamais allumé la radio ?), et l’animation de Jane Krakowski est plutôt beige et coincée. Malgré tout, on s’y accroche les pieds régulièrement.

Fox, mardi à 20 h

La spéciale : The Matrix, soirée 25e anniversaire

PHOTO FOURNIE PAR PLANÈTE+ Keanu Reeves dans The Matrix

La Matrice fêtera son quart de siècle au printemps. Pour souligner cet anniversaire, Planète+ présente une soirée consacrée au long métrage culte des sœurs Wachowski. Ce mini-festival débute avec Matrix – Génération, un documentaire d’une heure qui décrypte de manière chirurgicale le phénomène de culture pop qu’est devenu ce chef-d’œuvre de la science-fiction : les thèmes qu’il explore (usage des technologies, questions de genre et d’identité…), son influence, son esthétique, etc. Ensuite, on plonge dans l’univers du comédien Keanu Reeves (alias Neo) avec Keanu Reeves – Messie pop, une émission qui raconte son parcours atypique. Et maintenant, ne reste plus qu’à trouver notre vieux DVD du film pour boucler la boucle.

Planète+, vendredi à 20 h

Cinéma : Pain Hustlers

PHOTO BRIAN DOUGLAS, FOURNIE PAR NETFLIX Amit Shah, Emily Blunt et Chris Evans dans Pain Hustlers

Certes, sa sortie ne date pas d’hier (on parle du mois d’octobre), mais on tenait à mettre ce film de l’avant parce qu’en pleine saison des galas, il demeure étrangement (du moins, de notre point de vue) complètement absent des conversations. Inspirée de faits réels, cette offrande de David Yates (Harry Potter) dénonce l’attitude de l’industrie pharmaceutique qui se croit tout permis aux États-Unis en racontant l’histoire de Liza Drake (merveilleuse Emily Blunt), une mère de famille fauchée qui décroche un emploi comme vendeuse d’opioïdes. Pain Hustlers (en français Marchands de douleur) marie comédie, drame, satire et suspense, et compte sur d’excellentes performances d’acteurs, dont Catherine O’Hara, Andy Garcia et Chris Evans.

Netflix