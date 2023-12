Armez-vous d’un bon chocolat chaud et de vos pantoufles : le catalogue Crave déborde de nouveautés. Voici quelques idées.

La Presse

Spider-Man – Across the Spider-Verse

Il est rare que le deuxième volet d’une trilogie soit supérieur au premier. The Empire Strikes Back, Terminator 2, The Winter Soldier. Peut-être The Godfather Part II. Nous pouvons ajouter Across the Spider-Verse à cette liste. Pascal LeBlanc

Philou de Phil Roy

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE, ARCHIVES LA PRESSE La plateforme Crave présente une captation du spectacle de Phil Roy

Les gags fusent tout au long de Philou à un rythme rapide, sauf lors de très brefs intermèdes durant lesquels l’humoriste laisse le temps aux spectateurs de bien accueillir ce qu’il vient de raconter. L’ironie n’échappera à personne : son premier spectacle s’appelait Monsieur, mais c’est avec son deuxième solo que Phil Roy en devient réellement un. Dominic Tardif

Talk to Me

La rumeur qui émane de Sundance était fondée. Talk to Me, des jumeaux Danny et Michael Philippou, est une des œuvres les plus dérangeantes de l’année, plongeant au cœur même de l’horreur. Difficile de ne pas en ressortir hanté. Martin Gignac, collaboration spéciale

Le temps d'un été

Oui, c’est un film lent. Contemplatif. Et c’est parfait ainsi. Le temps d’un été n’est pas non plus un film bavard. Les dialogues ne sont jamais gratuits. Et les silences en disent souvent long. Le film rappelle aussi par moments La grande séduction (Jean-François Pouliot), par son incursion en région, ainsi que Nomadland (Chloé Zhao), par son portrait intime de la vie des moins nantis. Et même si la finale est aussi improbable que le préambule, on se laisse prendre à y croire. Et à y rêver... le temps d’un visionnement. Silvia Galipeau

Une femme respectable

La direction d’acteurs est très précise. En Rose, Hélène Florent semble porter un voile de tristesse sur son visage tout au long du récit, sauf lors de brefs instants de joie avec les fillettes. La comédienne est remarquable. Son partenaire, Martin Dubreuil, est aussi vrai et touchant dans le rôle du mari ténébreux et maladroit, mais avec un bon fond, comme on dit. Luc Boulanger

Mes sentiments de Virginie Fortin

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La plateforme Crave propose une captation du spectacle de Virginie Fortin.

Virginie Fortin veut nous parler de ses pensées existentielles, de ses questionnements intimes sur notre présence sur Terre. C’est son genre d’humour bien à elle et, avec son deuxième spectacle en carrière, elle nous surprend de nouveau par sa façon de rendre drôles ces idées que l’on a tous et qui peuvent être angoissantes. Marissa Groguhé

Les trois mousquetaires : D’Artagnan

Le rythme du long métrage de deux heures est excellent. Les combats sont bien chorégraphiés et les scènes de poursuite enlevantes. L’action est entrecoupée de dialogues qui exposent habilement les enjeux sans les expliquer à outrance. La camaraderie des mousquetaires fait sourire et l’amour naissant entre D’Artagnan et Constance Bonacieux (Lyna Khoudri) est particulièrement délicieux. Pascal LeBlanc

Toupie et Binou : le film

Même si près de 20 ans ont passé depuis sa première apparition à la télévision en 2005, Toupie est resté le même. Sur grand écran, le personnage sorti tout droit des livres jeunesse créés par Dominique Jolin est toujours aussi candide, créatif et… gaffeur. Tant mieux ! Véronique Larocque

Inspirez expirez

