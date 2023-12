Le temps des Fêtes est l’occasion parfaite pour rattraper des séries télé que le quotidien mouvementé nous a empêchés de visionner pendant l’année. Pour vous inspirer en vue des prochains jours, amateurs de sports, voici une sélection de quelques séries et films documentaires sportifs parus au cours de l’année 2023.

Villeneuve Pironi

Que vous soyez ou non un amateur de Formule 1, il vous faut regarder ce documentaire déchirant. Une histoire de trahison… et de rivalité fatale. Vous serez transportés dans l’époque Gilles Villeneuve grâce à de nombreuses images d’archives et vous comprendrez la relation particulière entre le Québécois et son coéquipier français, Didier Pironi. Deux hommes dont la passion, la course, a mené à leur perte. Les conjoints et les enfants de chacun des deux pilotes livrent également leur version et leurs souvenirs.

Offert sur Crave et Apple TV+

Beckham

PHOTO PUNIT PARANJPE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’ancien footballeur David Beckham

Cette série documentaire sur la famille Beckham revient, vous l’aurez deviné, sur la vie et la carrière de la star mondiale de soccer David Beckham. Mais ce documentaire n’est pas que sportif, loin de là. On entre carrément dans le quotidien de la famille et du couple que le footballeur forme avec Victoria, Posh Spice, depuis 26 ans. Cette dernière revient notamment sur le scandale d’adultère survenu en 2004, après le transfert du milieu de terrain en Espagne, où il jouait avec le Real Madrid.

Offerte sur Netflix

Formula 1 : Pilotes de leur destin, saison 5

Un incontournable, année après année. Si vous êtes un habitué de cette série, vous savez très bien à quoi vous attendre. Sinon, ces congés sont l’occasion de vous lancer dans un marathon de Formule 1. Chaque année, la série permet d’avoir un accès privilégié aux coulisses des écuries pendant la saison précédente. Dans la saison parue en février 2023, on revient sur les difficultés de Mercedes en 2022, les erreurs de Ferrari, les apprentissages de Mick Schumacher, la pression vécue par Sergio Pérez…

Offerte sur Netflix

Balle de bris

Dans le même genre que Drive to Survive, Break Point offre un accès au quotidien de joueurs et joueuses de tennis professionnels. L’ATP comme la WTA et la gouvernance des quatre tournois du Grand Chelem se sont prêtés au jeu. L’équipe de production a suivi, pendant une saison complète, des joueurs moins connus mondialement que les Rafael Nadal et Roger Federer. Du lot, Félix Auger-Aliassime, Nick Kyrgios, Ons Jabeur ou encore Paula Badosa. La série permet donc de découvrir la relève tennistique, dans la victoire comme dans la défaite…

Offerte sur Netflix

Quarts-arrières

PHOTO WINSLOW TOWNSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes

La position de quart-arrière est sans doute une des plus difficiles, tous sports confondus. Cette série nous emmène dans la vie des quarts-arrières Patrick Mahomes, des Chiefs de Kansas City, Kirk Cousins, des Vikings du Minnesota, et Marcus Mariota, alors des Falcons d’Atlanta. Les joueurs ont porté un micro pendant tous les matchs de la saison 2022.

Offerte sur Netflix

Tour de France : Au cœur du peloton

Produite par la même équipe de production que Drive to Survive, cette série documentaire sur le Tour de France donne un accès privilégié à l’arrière-scène de la plus prestigieuse compétition cycliste au monde. En plus de faire découvrir le cyclisme, les huit épisodes d’environ 45 minutes offrent un regard exclusif sur les enjeux, frustrations et souffrances des athlètes, qui luttent pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

Offerte sur Netflix